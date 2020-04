Mendia cree que los "socios del gobierno" central como el PNV tendrán que "arrimar el hombro pidiendo menos a cambio"

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha señalado que "todos los socios del gobierno" central van a tener que ser conscientes de que hay que "arrimar el hombro" a la hora de confeccionar unos Presupuestos y ha advertido al PNV de que habrá que "priorizar lo importante para las comunidades y para España y arrimar el hombro pidiendo menos a cambio".

En una entrevista concedida a El Correo, recogida por Europa Press, la dirigente socialista se ha referido además a las diferencias surgidas entre consejeros de PNV y PSE por la gestión de la pandemia del Covid-19.

Tras señalar que la relación entre ambas formaciones es "buena, la misma que se ha mantenido toda la legislatura", ha afirmado que los socialistas estaban "obligados" a decir que no compartían las declaraciones que han hecho algunos consejeros jeltzales "con mucha alegría y desacierto las últimas semanas".

"Los consejeros disponen de muchos foros donde opinar y criticar, pero delante de la ciudadanía hay que ser más serios", afirma, al tiempo que critica que la consejera de Salud dijera que "el uso de mascarillas es un capricho del Gobierno" o el hecho de que Arantza Tapia pusiera "a parir el decreto de paralización de la actividad sin leérselo".

No obstante, Mendia no cree que lo vivido en el seno del Ejecutivo "deje heridas" y considera que no cree que nadie tenga ahora en la mente las próximas elecciones vascas.

Por otro lado, manifiesta que es "muy complicado ser Pedro Sánchez ahora mismo" y cree que la autocrítica habrá que hacerla "con análisis más fríos y eso vendrá después". "De momento hay que ser conscientes de que al tomar decisiones se pueden cometer errores. Pero vale para el Gobierno central, el vasco o cualquier otro ayuntamiento".

PACTOS DE ESTADO

Por otro lado, advierte de que los "pactos de Estado siempre se han firmado con el PSOE en la oposición" y subraya que el PP "nunca ha sido generoso estando en la oposición", pero es un partido de Estado necesario para cualquier acuerdo.

Asimismo, Mendia no "vincularía" la supervivencia del Ejecutivo al hecho de contar con nuevos Presupuestos, aunque "es un hito importante" y será "complicado confeccionarlos". "Todos los socios de gobierno van a tener que ser conscientes de que hay que arrimar el hombro. La prioridad será la cohesión social", añade.

Cuestionada por si "arrimar el hombre" supone que el PNV deje de reivindicar grandes contrapartidas a cambio del apoyo, Mendia responde que "habrá que priorizar lo importante para las comunidades y para España y arrimar el hombro pidiendo menos a cambio". "Y si tienes una lista con cinco peticiones igual te tienes que quedar con dos", argumenta.