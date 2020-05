Mendia cree "intolerable" que en Euskadi se vuelva a recurrir al "matonismo" y reclama contundencia a la IA

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, cree "intolerable" que en Euskadi se vuelva a recurrir al "matonismo y al amedrentamiento" tras los años pasados en los que se vivió la amenaza de ETA y la kale borroka, y ha insistido en reclamar "contundencia" a EH Bildu y Sortu para frenar ataques como el realizado a su vivienda familiar o a las sedes de partidos. Además, ha afirmado que no renunciará a "espacios de libertad conquistados", después de 20 años en los que ha tenido que "criar" a su hijos en confinamiento.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Mendia ha señalado que no le atemoriza el ataque a su domicilio familiar el pasado martes con pintura roja y pasquines con la palabra "asesina".

"Los que hemos hecho política en Euskadi desde hace muchos años, estamos acostumbrados sufrir ataques, a la violencia de persecución, que ha sido muy cotidiana durante muchos años en la vida de muchas personas que hacíamos política en Euskadi", ha añadido.

No obstante, ha apuntado que lo que sí le resulta "intolerable" es que, "a estas alturas, todavía queden personas que creen que el amedrentamiento, el matonismo, puede conducir a algo en Euskadi o en cualquier otro lugar".

"Tenemos que poner la tolerancia y el respeto al pluralismo en el centro de la vida política. Nos ha costado mucho llegar hasta aquí en Euskadi y es el valor máximo que, a mi entender, tenemos que preservar, el respetarnos, saber escucharnos y saber llegar a acuerdos en beneficio de una mayoría de la ciudadanía. Debería ser nuestra hoja de ruta compartida por todos los actores políticos en Euskadi", ha manifestado.

Preguntada por si cree que el hecho de que los ataques se realicen por una facción disidente de la izquierda abertzale rebaja la responsabilidad de EH Bildu, la líder del PSE-EE ha dicho todos deben ser "responsables" de en qué condiciones se quiere hacer política y qué sociedad se quiere defender.

"Los socialistas defendemos una sociedad basada en valores éticos sólidos y compartidos. Es por lo que hemos peleado siempre. Por tanto, aquí no cabe que nadie se esconda y las condenas deben ser contundentes", ha afirmado.

Tras recordar que en Euskadi se ha sufrido y luchado "mucho", ha destacado que su "mayor valor es su pluralismo político", a pesar de que se intentó "eliminar" a los que ideológicamente no estaban de acuerdo con ETA y sus postulados de "una sociedad totalitaria e igual".

"Y eso es lo que se tiene que defender. Ahí todos tenemos que salir de manera contundente. No es decir que sobran estas actuaciones en la Euskadi de hoy. No es que sobren, es que no tienen que darse", ha advertido.

Por ello, considera que es lo que deberían decir todos, incluidos EH Bildu y Sortu. A su juicio, estas formaciones tienen una responsabilidad moral porque, en ellas, hay "responsables políticos que durante muchos años han defendido la amnistía de los presos de ETA y han señalado un camino que nunca ha podido ser".

"El camino tiene que ser el de cumplir la legalidad y reconocer el daño causado. Por lo tanto, quienes han alentado determinadas esperanzas, tienen que ser quienes con más claridad y rotundidad hablen en circunstancias como la que me afectó a mí (el ataque a su casa) o a la que afecta a las sedes de los partidos políticos, con pintadas y con acoso. Es la responsabilidad que tienen", ha asegurado.

A su juicio, "dar contexto a actuaciones fuera de tiempo y lugar tampoco es positivo". "Y algunos partidos políticos también, en las últimas semanas, llevados seguramente por la buena voluntad, firmaron un documento en el Congreso de los Diputados sobre política penitenciaria (pidiendo su flexibilización) que, indirectamente, otorga un contexto a unas actuaciones que son de matones y que tienen que condenarse directamente y sin más explicaciones", ha manifestado.

Para Mendia, este tipo de actuaciones "no pueden tener lugar y todos tienen que condenarlas con rotundidad". Tras señalar que nadie de EH Bildu la ha llamado tras el ataque a su casa, pero sí ha recibido mensajes privados, ha explicado que, en ellos, "se mantiene la equidistancia lingüística", aunque tienen "un tono más cercano, más cariñoso".

"ESPACIOS DE LIBERTAD"

La secretaria general del PSE-EE no ha pensado en volver a contar con protección, como en los tiempos de amenaza de ETA, porque cree que no se puede "renunciar a los espacios de libertad conquistado". "Yo durante 20 años he tenido que criar muchas veces a mis hijos en confinamiento, no podía hacer algo tan sencillo como bajar la basura cuando pudiera, a la noch, bajar al supermercado cuando quisiera o ir de compras sola por las tiendas de Bilbao", ha indicado.

Tras señalar que la gente ahora lo entenderá mejor después del confinamiento por el coronavirus, ha precisado que no va renunciar a su "espacio de libertad más valioso" que suponen "esas acciones cotidianas".

"Evidentemente, me preocupa el rebrote, me preocupa que se haya hecho publico dónde vivo y que se conozca. Me genera una cierta inquietud y la genera, sobre todo, en mi familia y en mis hijos, pero yo no voy a renunciar a mi espacio de libertad", ha aseverado.