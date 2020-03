Mendia: Un nuevo Estatuto tendrá que ser neutro o no será

La candidata a lehendakari del PSE-EE, Idoia Mendia, ha asegurado que un nuevo Estatuto "tendrá que ser neutro, para nacionalistas y para no nacionalistas, o no será".

"Es lo único que es viable, y los vascos nos merecemos, después de que ETA luchara contra el Estatuto, la Constitución y el pluralismo para imponer una única visión del país, que ese marco de convivencia no sea desde una visión nacionalista, sino desde una visión plural. Lamentablemente, esta legislatura no lo hemos conseguido y no sé si en la próxima lo conseguiremos", ha comentado Mendia en una entrevista con EFE.

La dirigente socialista ha sostenido que "si los nacionalismos no dejan a un lado sus obsesiones nacionalistas, que son legítimas, en un texto como el Estatuto se invalida la propuesta y no puede salir adelante, pues estás generando una frustración indefinida a la sociedad, porque se apela a la reforma y quedas topado permanentemente".

Mientras tanto, Mendia ha confiado en que se produzcan avances con un "primer paquete" de transferencias pendientes ya la próxima semana, cuando se reunirá la Comisión Mixta.

La candidata se ha "congratulado" de que el PNV "está en la vía institucional y del acuerdo", no como en Cataluña, y que en el caso de la gestión económica de la Seguridad Social ha hecho "un tránsito" hacia las posiciones que defiende el PSE-EE.

"Ahora el informe que han hecho en el Gobierno Vasco se ajusta a la doctrina del Tribunal Constitucional y la letra del Estatuto, pero ha hecho daño en España que, durante 35 años el PNV defendiera la ruptura de la caja única, ha creado una imagen negativa", ha añadido.

CAMPAÑA ELECTORAL

Mendia ha asegurado que afronta la campaña "más tranquila y con más confianza que hace cuatro años" por el "aval de la trayectoria realizada" en la coalición del Gobierno Vasco con el PNV y la "recuperación" del PSE en las últimas elecciones celebradas en Euskadi.

Sobre sus principales rivales electorales, Mendia ha considerado que el PP vasco "tiene un problema desde hace muchos años al situarse en un escenario que ya no existe y en el que la ciudadanía en Euskadi no se ve" reflejada, mientras que los votantes de Podemos deben estar "bastante desconcertados".

"Lo de Podemos es incomprensible. En cuatro años -ha recordado- ha pasado de hacer una oposición caníbal al Partido Socialista, más que al Gobierno vasco, a terminar firmando todas las políticas socialistas en el programa de gobierno al aprobar los Presupuestos, y ahora llega la candidata nueva y da otro giro de 180 grados frente a las últimas decisiones de Lander Martínez de acordar y dar utilidad a los escaños".

Lander Martínez dimitió a finales de febrero al frente de Podemos Euskadi después de que Miren Gorrotxategi resultara elegida candidata a lehendakari en las primarias de la formación morada imponiéndose a la lista oficialista avalada por su ex secretario general, quien en pocos meses pasó de encabezar la negociación que salvó los últimos presupuestos del Gobierno Vasco en esta legislatura a abandonar el liderazgo de su partido tras esa derrota interna.

PACTOS DE GOBIERNO

Mendia ha valorado "muy positivamente" la labor realizada por el Gobierno de coalición con el PNV y ha sostenido que los pactos no solo son una "cuestión numérica en Euskadi", sino que tienen "valor político, un intangible".

"Estos cuatro años han tenido un valor inmenso porque por primera vez no existe ETA y luego hemos sido capaces de entendernos PNV y PSE para sacar adelante políticas en beneficio de la mayoría, y la ciudadanía debe saber qué quieres hacer con esos votos, más allá de pactar con tal o con cual", como ha reprochado a Miren Gorrotxategi, candidata de Podemos a lehendakari, que defiende un acuerdo entre Podemos, Bildu y PSE.

Ha mantenido que tras las elecciones habrá que "ver quién está dispuesto a acordar políticas concretas y avanzar, porque veo en la próxima legislatura muchos partidos que están buscando la confrontación, la política de trincheras y el no por el no. Ahí se verá qué partidos tienen altura de miras para acordar y quiénes no".

ZALDIBAR Y CORONAVIRUS

Mendia ha mantenido que el derrumbe del vertedero de Zaldibar "interpela" a todos los partidos "porque la aplicación de la legalidad vigente y sus protocolos no ha sido suficiente para impedir este derrumbe y no podemos permitir que vuelva a ocurrir".

"No ha habido debate en el Parlamento sobre la gestión de residuos en Euskadi, un país altamente industrializado y que genera mucho residuo, y algo tendremos que hacer la próxima legislatura sobre la gestión de residuos", ha dicho tras defender la gestión del departamento de Medio Ambiente, gestionado por el socialista Iñaki Arriola.

En cuanto al coronavirus, ha dicho que "sería lamentable que los partidos utilizaran una cuestión tan sensible y seria de salud de la gente y generaran alarma innecesaria".

"Los gobiernos dan información puntual y siguen criterios científicos para gestionar esta crisis. Tenemos la mejor sanidad pública de Europa y el mundo, y hay que seguir confiando en las autoridades, en sus criterios y pautas", ha comentado.