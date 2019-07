Merkel atribuye la falta de acuerdo a la oposición de los grandes países y el rechazo del PPE

La canciller alemana, Angela Merkel, afirmó este lunes que la oposición de algunos grandes países de la Unión Europea a las propuestas para el reparto de cargos, así como el rechazo del Partido Popular Europeo (PPE) al compromiso que presentó en Osaka han impedido a los líderes encontrar un acuerdo.

Preguntada sobre el rechazo de otros líderes del PPE a la propuesta de dejar la presidencia de la Comisión Europea al candidato socialista, Frans Timmermans, que Merkel apoyó junto con Francia, España y Holanda en Osaka (Japón), la canciller dijo que "no hay compromiso de Osaka".

Afirmó que lo que presentó en Japón fueron los resultados de sus conversaciones con el líder del PPE, Joseph Daul, el candidato del partido, Manfred Weber, y los líderes de la CDU y CSU alemanes.

"Estos resultados fueron los que presenté en Osaka. Aparentemente no hemos sido suficientemente diligentes en presentarlo adecuadamente, pero no es la única razón por la que no pudimos lograr un acuerdo hoy", dijo Merkel en rueda de prensa.