Merlo asume el "bochorno" y pide "disculpas" por un "error" en su currículum

El secretario de Organización de Podemos Galicia y diputado de En Marea, Juan Merlo, ha asumido hoy el "bochorno y vergüenza" que supone que en su currículum en el Parlamento aparezca "por error" un título de ingeniero que no posee.

Tal y como ha desvelado ABC, la web del Parlamento indica que Merlo, que accedió a la Cámara por la lista de En Marea en por Pontevedra, "se formó como ingeniero industrial y desarrolló su actividad laboral primero en el cuerpo de mandos de una conocida cadena de grandes almacenes y posteriormente al frente de una empresa de ingeniería y energías renovables".

Sin embargo, hoy ha admitido que no posee tal titulación que aparece reflejada en la web del Parlamento de Galicia y también en la de su partido: "me formé como ingeniero pero no obtuve ninguna titulación", ha explicado.

"Mi padre me enseñó de esa forma un oficio y eso dio lugar a esa cuestión", ha esgrimido Merlo, que explicó que su padre se había dedicado a cuestiones relacionadas con la ingeniería vinculada al sector naval y le había ofrecido conocimientos en esta línea.

El parlamentario ha apuntado que sí inició estos estudios, pero no ha contestado si llegó a aprobar alguna asignatura de la carrera Ingeniero Industrial en Automática y Electrónica.

"Yo ya dije que titulación no la conseguí, mi formación vino más por la parte práctica que por la teórica", ha incidido.

Ha apuntado que fue "gerente" de una empresa de área en grandes almacenes, pero nunca firmó ningún documento como ingeniero.

"Yo no presumí de tener una formación superior en nada", ha sostenido Merlo que esgrimió que la información que se refleja en la web parlamentaria "se trasladó a Podemos" de forma previa en una elección interna en la formación morada "como candidato a un órgano", por lo que "se acotaba la biografía para acogerlo en textos de 120 palabras" y se optó por reflejar esto.

No obstante, "mis compañeros saben a qué me dediqué toda la vida" y saben que comenzó otras titulaciones superiores que tampoco finalizó porque "lo hice con la intencionalidad de tener un conocimiento y no un título".

Asimismo, ha pedido disculpas por no corregir antes este error al no haberle dado la importancia necesaria.

"No fui lo suficientemente enérgico", ha apuntado el número dos de Podemos en Galicia que asumió su "connivencia" en mantener una "cuestión errónea y equivocada" en su biografía académica.

No obstante, ha remarcado que su "intencionalidad" nunca fue inflar su "currículum" al entender que no es necesario porque él nunca hizo gala de "elitismo" o de "titulitis".

Ha pedido así que este tipo de cuestiones, como las que han afectado a su persona, no sirvan como "pretexto para dañar o demonizar a una clase" que no tenga estudios.

Por ello, ha pedido "no caer en la trampa de querer normalizar otras cosas", como el máster de Cifuentes o los posgrados de otros cargos de los populares, porque considera que no es lo mismo, si bien, ha declarado: "asumo y asumiré lo que se quiera decir al respecto".

Ha considerado que este "error" no es un motivo de dimisión, aunque ha preferido aclarar la situación pese al "bochorno" que supone.

Finalmente, ha señalado que "no es de recibo" que a una persona que se dedicó a sacar adelante a su familia y que no pudo tener las oportunidades de alcanzar unos estudios como hubiese sido de su gusto "sea una excusa" para atacar a un colectivo.