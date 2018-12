La Mesa del Senado impide que el PP llame "filoetarra" a EH Bildu en una pregunta parlamentaria

La Mesa del Senado −con mayoría del PP − ha impedido que el grupo parlamentario popular se refiera a EH Bildu como "filoetarra" en una pregunta oral que iba dirigida al Gobierno. La senadora del PP Cristina Ayala Santamaría calificaba de esta manera a la formación en una cuestión que en un inicio sí fue aceptada en el orden del día.

El senador de EH Bildu Jon Iñarritu pidió la retirada de este calificativo en un escrito a la Mesa del Senado presentado este lunes, al comprobar que no se había rechazado de forma automática: "Presentamos el escrito al ver los términos del orden del día y que la Mesa no lo había rechazado automáticamente. Si yo registro una iniciativa calificando al PP como 'los corruptos del PP' seguro que por el decoro de la cámara me pedirían que la modificara. Es bastante usual que si hay un término injurioso o malsonante no se acepte", explica a eldiario.es.

En concreto, Ayala Santamaría cuestionaba al Ejecutivo si su compromiso en la defensa de la Constitución y la democracia en Andalucía tras las elecciones "sirve también frente a sus socios independentistas catalanes, para los filoetarras de Bildu y su copresidente de facto, el señor Iglesias".

¡Vaya! Parece que el escrito de ayer a la Mesa del Senado ha surtido efecto y nos vamos entendiendo.



Acuerdo de la Mesa del @Senadoesp 🏛 Senado. 👇🏻 pic.twitter.com/ghLLRHLzZn — Jon Inarritu (@JonInarritu) 11 de diciembre de 2018

En el caso de que no fuese admitida su protesta, Iñarritu advertía de que entonces su grupo podía referirse al Partido Popular o a sus miembros como "franquistas, fascistas y corruptos". Un día después, este órgano aceptó la retirada y se lo comunicó a los dos parlamentarios afectados. Finalmente, la senadora popular realizó la pregunta en la sesión plenaria del martes sin esta alusión.

Para Jon Iñarritu, en el Senado se está viviendo una escalada de expresiones insultantes o injuriosas que ha tenido su reflejo en las sesiones plenarias, pero no es habitual que ocurra en las preguntas que se registran por escrito. "Últimamente el PP lo hace con más asiduidad", afirma, y señala como posibles razones la "carrera en la extrema derecha" −donde encuadra al PP en el Senado− o la presidencia de Pablo Casado.

Precisamente este miércoles la presidenta de la Mesa del Congreso, Ana Pastor, ha ordenado la retirada de las expresiones "fascista" y "golpista" durante la sesión de control al Gobierno, igual que sucedió hace menos de un mes. En el último año ha ocurrido en varias ocasiones: también pidió que se quitasen los adjetivos "ladrones y carceleros" dirigidos contra el PP en mayo. "La política no es insultar, es construir con la palabra", ha insistido Pastor este miércoles en la Cámara.