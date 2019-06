México defiende registro de migrantes y rechaza que solo pasen para ir a EE.UU.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, defendió este jueves que su país realice un registro de migrantes al señalar que México no quiere que solo crucen el territorio para ir a EE.UU., país con el que tiene un acuerdo para reducir la migración a cambio de no aplicar aranceles a sus productos.

"No queremos que atravieses nuestro territorio si vas de paso, si tu objetivo es llegar a otro país" porque ocasionarían "un problema a nuestro país", aseguró Ebrard a la prensa en la ciudad mexicana de Veracruz, a donde asistió para conmemorar los 80 años del exilio español.

El canciller apuntó que el problema con Estados Unidos se debe a que el flujo migratorio de centroamericanos creció mucho, tres veces en menos de un año.

Además, señaló Ebrard, de la mayoría de las personas que cruzan el país "no sabemos ni siquiera cómo se llaman" por lo que México ha decidido comenzar un proceso en el que los que entren a este país deben registrarse y tienen que decir a qué vienen.

"Y si quieres atravesar nuestro territorio para llegar a otro país pues probablemente lo que te vas a encontrar es que te vamos a decir 'no queremos que atravieses nuestro territorio' si vas de paso", detalló.

Ebrard consideró que cualquier país del mundo tiene derecho "a ejercer esa potestad", en alusión al registro que llevarán, el cual está considerado en las leyes mexicanas de migración, precisó.

Para el canciller mexicano, la situación migratoria con Estados Unidos no significa que miles de personas vayan a esperar en México, sino que este flujo "no puede o no debe seguir así.

Como solución, precisó el canciller, México ha propuesto un plan para Centroamérica que ya cuenta con el apoyo de países como Alemania y España.

Sostuvo que el acuerdo que se hizo con Estados Unidos es que ellos se comprometen a invertir 5.800 millones de dólares en Centroamérica y otros 2.000 millones más en el desarrollo del sur de México.

"Qué le hemos dicho a Estados Unidos, pues en vez de preocuparte, o enojarte con México, porque pasan por México, pues mejor ponte a invertir en Centroamérica para que le demos empleo a la gente", añadió el canciller mexicano.

Este viernes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentará el plan para controlar la migración hacia Estados Unidos en un acto en el que estará acompañado por los gobernadores de los estados del sur del país.