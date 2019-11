Michel elude opinar sobre la euroorden: "No soy el primer ministro belga"

El presidente electo del Consejo Europeo, Charles Michel, ha eludido opinar sobre la euroorden que afecta al expresidente catalán Carles Puigdemont, y dos exconsejeros residentes en Bélgica, y se ha referido a la separación de poderes existente, al tiempo que ha recordado que él no es el primer ministro belga.

En una comparecencia tras entrevistarse con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa y preguntado por los periodistas sobre la euroorden, Michel ha señalado que España es una democracia y ha confiado en "el mecanismo institucional" en el que se basa el Estado de derecho y constitucional.

Ha aludido también a "la capacidad de cooperación fructífera" de Pedro Sánchez.

Michel ha recordado la separación de poderes existente, que es "un valor muy importante en el Estado de derecho", al tiempo que ha agregado que no quería intervenir sobre un asunto que afecta a esa separación de poderes.

Tras constatar que Sánchez aboga por el diálogo con Cataluña dentro de la Constitución y que España es un país soberano, ha precisado que no quería opinar sobre la euroorden: "No soy ahora mismo primer ministro belga y no voy a intervenir en este tema".