Miembros del Gobierno, PSOE y Podemos confian en una investidura en diciembre para evitar el deterioro de la negociación

Ninguno de los consultados lo da por descontado, pero creen que esta posibilidad va cobrando fuerza por varios motivos, entre ellos, para evitar que aumente el desgaste que está suponiendo para todas las partes la negociación y el deterioro en el que puede entrar la misma si se prolonga en exceso.

Todas las fuentes consultadas confían en que el próximo martes, en la reunión del PSOE con ERC --que tendrá lugar en Barcelona, según ha desvelado hoy el propio presidente en funciones-- se produzcan avances importantes de cara a cerrar la configuración del 'instrumento' que se prevé pactar para llevar a cabo la negociación sobre las demandas de la formación independentista. Y este es el paso previo para que ERC pueda adoptar la decisión de abstenerse en la investidura.

No obstante, tanto fuentes socialistas como de la formación 'morada' apuntan la posibilidad de que los de Rufián prefieran que, si van a facilitar la formación del Gobierno, la investidura se produzca antes de las Navidades, para que el periodo vacacional sirva para mitigar las críticas que puedan lanzarles en Cataluña desde otras formaciones independentistas.

INTERCAMBIO DE DOCUMENTOS PSOE-ERC

En cualquier caso, y aunque algunas fuentes apuntan que la negociación está más avanzada de lo que parece públicamente, lo cierto es que otras cercanas a la negociación afirman que aún no ha comenzado el intercambio de documentos, algo que esperan para el próximo martes.

Fuentes de ERC consultadas por Europa Press señalan que ya en la primera reunión con los socialistas se acordó la configuración de una mesa de negociación de 'gobierno a gobierno'. Pero la interpretación que hacen ambas partes de esta mesa no es la misma, ya que el PSOE la circunscribe a la comisión bilateral del Estatut.

No obstante, algunas de estas fuentes señalan que en ERC son conscientes de que si la mesa de negociación no se circunscribe a la legalidad no tendrá tampoco ninguna garantía de llegar a buen puerto.

En cualquier caso, ninguno de los consultados quiere dar por seguro nada ya que son conscientes, según afirman, de la imprevisibilidad de ERC, dadas las características del partido republicano y de las presiones a las que también están siendo sometidos por parte de JxCat y de la CUP.

El propio Pablo Iglesias ha mostrado esta misma mañana su deseo de que la investidura sea antes de Navidad o de fin de año, pero no ha querido ir más allá sobre las posibilidades de que sea así y de hecho no ha considerado "crucial" que la fecha pueda aplazarse a enero.

También están en el horizonte algunas fechas clave para la formación independentista a tener en cuenta, ya que pueden influir en que la decisión de facilitar o no la investidura se adopte antes o después.

Se trata de la vista que la justicia belga celebrará el 16 de diciembre sobre la entrega a España del expresidente fugado Carles Puigdemont; del dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 19 de diciembre sobre el alcance de la inmunidad del presidente de ERC, Oriol Junqueras, como eurodiputado, y finalmente el Congreso que el partido independentista celebrará el día 21.

No obstante, pase lo que pase con estas decisiones judiciales, fuentes del Gobierno confían en que serán capaces de solventarlas en caso de que dificulten de algún modo el acuerdo.