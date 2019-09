Miembros de Lliures y Lliga pactan trabajar en "opción catalanista de centro"

Un grupo de personas, algunas vinculadas a la Lliga Democràtica y a Lliures o con un pasado en CDC o PP, han certificado este miércoles la necesidad de construir una "opción catalanista de centro" y han acordado seguir trabajando en una fórmula electoral para los próximos comicios catalanes.

En el transcurso de un almuerzo, los impulsores han acordado un documento, al que ha tenido acceso Efe, que sienta las "bases para un entendimiento de los catalanistas de centro" y destaca que, en el actual contexto político, es "imprescindible la construcción de una opción catalanista de centro, sin exclusiones".

En el almuerzo han participado, entre otros, el exlíder de Societat Civil Catalana Josep Ramon Bosch y la polítóloga Astrid Barrio, impulsores del nuevo partido Lliga Democràtica, del que se ha desvinculado recientemente la concejal de Barcelona pel Canvi Eva Parera, mano derecha del ex primer ministro francés Manuel Valls.

También han acudido los dirigentes de Lliures Antoni Fernández Teixidó (ex CDC) y Roger Montañola (ex UDC) y la secretaria general de Convergents, Teresa Pitarch (ex CDC), aunque esta última no ha firmado el documento acordado.

Asimismo, han participado el exeurodiputado del PP Santiago Fisas, la exdiputada del PPC Montserrat Nebrera y el exconseller convergente y fundador de la asociación E-cristians, Josep Miró Ardèvol

El texto fija como objetivos el reconocimiento de la "identidad nacional" de Cataluña y la defensa de su "singularidad"; el ejercicio "pleno" de las competencias del Estatut; lograr una fiscalidad "propia" con "contribución leal y solidaria al progreso de España"; hacer de Cataluña el "motor económico" del Estado; y la promoción de la creación de riqueza y la defensa de autónomos, pequeña y mediana empresa.

Los impulsores expresan su "máxima consideración" por los anhelos que puedan existir sobre el futuro de Cataluña, pero manifiestan su convencimiento de que "solo respetando el ordenamiento jurídico es posible el mantenimiento de la democracia, las libertades y el progreso colectivo".

"Creemos que ha llegado la hora de pasar a la acción y reconstruir Cataluña con una visión global de España, de Europa y del mundo", añaden los firmantes.

Los participantes de la reunión se han comprometido a establecer un calendario de encuentros para concretar "la fórmula" para concurrir a las próximas elecciones al Parlament.

Units per Avançar, el partido de otros exmiembros de Unió que hoy en día comparte grupo con el PSC en el Parlament, estaba invitado a este encuentro pero declinó acudir precisamente al entender "que tenía como objetivo la formación de un partido".

En un comunicado, la formación liderada por Ramon Espadaler ha subrayado que Units ya es un partido "consolidado" y, por esta razón, no participan "en debates que tengan como objetivo crear nuevos instrumentos electorales", si bien están dispuestos a "dialogar sobre propuesta e ideas" con otros "partidos e iniciativas" en el catalanismo de centro.

Por su parte, Convergents, la formación de escindidos de CDC liderada por el exconseller Germà Gordó, ha precisado en un comunicado que su secretaria general ha participado en el encuentro a "título particular" y que todo lo que se haya aprobado en la reunión no afectará a Convergents mientras no lo aprueben sus órganos de decisión.

Lo mismo vale, detalla el comunicado de Convergents, para el caso de la reunión del próximo sábado en el Monasterio de Poblet (Tarragona) de otro espacio catalanista, "El país de demà" (El país de mañana), a la que tiene previsto asistir la secretaria de organización, Silvia Requena.