Miembros de Podemos afines a Errejón esperan llegar a acuerdos para integrar al partido en Más Madrid

En declaraciones a los medios ante la sede de la formación 'morada' en Madrid, ha explicado que desconoce si durante el Consejo se pondrá sobre la mesa algún tipo de consulta a las bases, y ha añadido que tras el comunicado de Iglesias de esta tarde --en el que planteaba que Errejón no e sun traidor sino un aliado--, cree que "han reflexionado y han entendido que hay una candidatura que puede sacar al PP de las instituciones".

Según ha señalado, la plataforma de Errejón "puede aglutinar a mucha más gente" que busca el cambio político en la Comunidad de Madrid. Por este motivo, ha recalcado que lo importante esta tarde es "llegar a acuerdos" para centrarse en "lo importante", que, a su juicio, es "desalojar al PP". "En mayo, o Más Madrid o más Gurtel", ha añadido.

No obstante, ha sido tajante al afirmar que la plataforma que va a aglutinar "a gente de partidos y más allá de ellos" es Más Madrid, por lo que no contempla que la plataforma de Errejón fuera finalmente en una lista de Podemos.

Por su parte, La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Clara Serra, ha señalado a su llegada al Consejo Estatal que "nadie entendería que finalmente hubiera dos candidaturas distintas por lo que ha pedido al resto de compañeros de partido que durante el CEE demuestren "mucha voluntad de entenderse".

Así, ha recalcado que se debe llegar a un acuerdo y optar por "lo mejor para los madrileños". Además, ha señalado que Íñigo Errejón no ha acudido a la cita porque "se le pidió que no acudiera". "Ha entendido que es lo mejor para no interferir en el debate", ha concluido.

La reunión del CEE ha comenzado a sobre las 16.30 horas de la tarde y se espera que se largue aproximadamente cuatro horas. Durante la misma habrá turno de palabra para que todos los convocados puedan expresar sus opiniones. Antes del comienzo, numerosos miembros de este órgano político han expresado su deseo de que haya unidad dentro del partido.