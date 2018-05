Milagrosa Martínez recurrirá en amparo ante el Tribunal Constitucional

La exconsellera valenciana de Turismo Milagrosa Martínez (PP) presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional al entender que su condena a 9 años de prisión en el marco de la trama Gürtel, confirmada por el Tribunal Supremo, vulnera su derecho a la presunción de inocencia.

Así lo ha confirmado hoy a Efe José María López Coig, uno de los abogados que ha defendido a la también expresidenta de Les Corts Valencianes y exalcaldesa de Novelda (Alicante) en este proceso relacionado con las irregularidades en la contratación del expositor de la Generalitat Valenciana en Fitur entre 2005 y 2009.

La sala segunda de lo Penal del Tribunal Supremo hizo pública hace una semana una sentencia -la primera de carácter firme por una de las seis causas en que se dividió el caso Gürtel- que ratifica íntegramente la emitida en su día por el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV).

Al rechazarse sus respectivos recursos de casación, los once acusados han sido condenados a penas que van desde los tres años de prisión a los 13 impuestos a los dos cabecillas de esta trama, Francisco Correa y Pablo Crespo, o los 12 años y 3 meses de Álvaro Pérez, el Bigotes.

El abogado de Martínez, sin embargo, considera que el Supremo no ha respondido a los argumentos expuestos en su recurso, "de 90 folios".

"Se ha limitado a copiar los hechos que declaró probado el TSJCV, pero no hay ninguna prueba, directa o indirecta, una llamada telefónica o un correo electrónico, que la implique", ha precisado López Coig.

"Nosotros no decimos que no hubiera una trama delictiva en este caso sino que, en ella, Milagrosa Martínez no tuvo ninguna participación", ha añadido.

En esta línea, el letrado ha explicado que la exconsellera de Turismo interpondrá un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por una posible vulneración de su derecho a la presunción de inocencia en relación al de la tutela judicial efectiva.