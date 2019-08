Miles de argelinos manifiestan por vigésimo sexto viernes consecutivo

Miles de argelinos salieron a las calles por vigésimo sexto viernes consecutivo para protestar contra el régimen y las negociaciones entre una parte de la sociedad civil y el presidente interino del país, Abdelkader Bensalah.

Pese al despliegue policial y las altas temperaturas, el Hirak (Protesta), que pronto cumplirá su sexto mes, prometió continuar con las manifestaciones hasta obtener sus demandas: la salida del actual gabinete y su reemplazo por una administración tecnócrata, la liberación de los detenidos y el cese de las agresiones contra manifestantes.

El jefe del Ejército, Ahmed Gaid Salah, nuevo hombre fuerte del país, y el antiguo ministro y coordinador del "Foro Nacional de diálogo y mediación", Karim Yunes, fueron blanco de eslóganes y pancartas que criticaron duramente el proceso de diálogo nacional.

"El régimen no quiere entender que está condenado, promete medidas sin cumplirlas y quiere organizar elecciones para mantenerse en el poder, no para abandonarlo", declaró a Efe el portavoz del partido no autorizado Unión Democrática y Social, Karim Tabu, que se felicitó por la resistencia del movimiento durante estos meses.

La Comisión Nacional de Mediación y Diálogo, que pretende liderar el movimiento de protestas, está formada actualmente por la abogada Fatiha Benabu, el comisionado Buzid Lazhari y el sindicalista Abdeluahab Bendjellul mientras que el intelectual Azedine Benaisa y el economista Samil Lalmas anunciaron su renuncia.

El equipo de diálogo amenazó al Gobierno con la suspensión de las negociaciones e incluso con su disolución en caso de no cumplir sus reivindicaciones, calificadas por el jefe del Ejército de "imposiciones".

El objetivo de la iniciativa es acabar con la confusa situación política que vive el país magrebí desde que el pasado 9 de julio concluyera el periodo interino de poder de tres meses sin que se hayan celebrado comicios presidenciales y sin que exista aún una fecha para ellos.

Las masivas protestas populares arrancaron el pasado 22 de febrero, primero contra el quinto mandato del presidente Abdelaziz Bouteflika y, tras su renuncia, contra el antiguo régimen que trata de mantenerse en el poder.