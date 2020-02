Miles de dominicanos mantienen protesta al grito de "Es pa' fuera que van"

Miles de dominicanos volvieron a manifestarse este viernes en Santo Domingo, por sexto día seguido, para exigir la renuncia de la Junta Central Electoral (JCE) por los fallos técnicos que provocaron la anulación de las elecciones municipales del pasado domingo.

"Es pa' fuera que van", coreaban insistentemente los manifestantes que, vestidos de negro, se arremolinaban en los jardines de la Plaza de la Bandera, frente a la sede del organismo electoral.

Este lema se oye a diario en las protestas frente a la sede de la autoridad electoral desde el pasado domingo, día en el que la suspensión de las elecciones abrió una crisis política sin precedentes en las últimas dos décadas.

Júnior Santana, un abogado al que le "duele" su país, dijo a Efe que acudió a la plaza por segunda vez esta semana porque no se han dado "explicaciones claras" sobre lo ocurrido en las elecciones.

"No se han dado explicaciones claras sobre lo que ha sucedido, no se han dado explicaciones concretas sobre en qué se gastó el dinero, no se han dado explicaciones sobre cuánto nos costó el proceso electoral fallido y tampoco nos van a dar explicaciones por lo visto", añadió.

Los manifestantes, agolpados frente a las verjas custodiadas por cientos de policías que les separan de la JCE, gritaron consignas de lucha como "el pueblo unido jamás será vencido", mientras otros hacían sonar bocinas ensordecedoras o levantaban carteles con lemas contra el Gobierno y las autoridades electorales.

Poco antes de anochecer, unos manifestantes izaron varias banderas dominicanas en los mástiles que están vacíos desde hace dos días, desde que los militares retiraron las enseñas nacionales que siempre están en la plaza para impedir que los activistas las volvieran a poner a media asta, como ocurrió el miércoles.

Las protestas han tenido eco en numerosas ciudades dominicanas y también en otros países donde residen numerosos emigrantes de esta nación caribeña, como Estados Unidos y España.

En medio de las protestas, el Gobierno dominicano solicitó este viernes a la Organización de los Estados Americanos (OEA) que lleve a cabo una investigación de los equipos de voto automatizado que fallaron el pasado domingo, obligando a suspender las elecciones municipales.

"El Gobierno dominicano reconoce que en un ambiente de tanta desconfianza como en el que nos encontramos, cualquier investigación que se lleve a cabo sin la debida independencia de todos los actores políticos, incluyendo al Gobierno, generará suspicacia y descreimiento tanto en los partidos políticos de oposición como en amplios segmentos de la sociedad dominicana", según un comunicado leído en el Palacio Nacional.

La JCE suspendió este viernes a su director general de Informática, Miguel Ángel García, por "prudencia" y para que la investigación se haga de la manera "más objetiva posible".

El oficialismo y la oposición se han acusado mutuamente de haber cometido un sabotaje en las máquinas de votación que se usaban por primera vez en el país.

La JCE convocó para el 15 de marzo a elecciones extraordinarias municipales y dos meses después, el 17 de mayo, se celebrarán los comicios presidenciales y legislativos.