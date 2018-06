Miles de griegos protestan contra una solución que incluya el nombre Macedonia

Miles de personas se manifestaron hoy en más de 20 ciudades griegas en contra de una solución que incluya el término Macedonia para la disputa sobre el nombre de la Antigua República Yugoslava de Macedonia (ARYM), que lastra las relaciones entre ambos países desde hace 27 años.

Las protestas fueron convocadas por el Comité sobre la helenidad de Macedonia, que pidió que se acudiera solo con banderas griegas, sin símbolos de partidos políticos.

Al grito de "Macedonia es Grecia", abundaron los trajes tradicionales, el himno nacional, los símbolos religiosos y la presencia de representantes de la Iglesia Ortodoxa, que ha tenido un papel activo en las movilizaciones.

Las protestas se concentraron principalmente en el norte del país y la más destacada por su simbolismo fue en Pella, capital del Imperio macedonio durante su época de mayor esplendor y lugar de nacimiento de Alejandro Magno.

En Janiá, la segunda ciudad de Creta, un grupo de anarquistas se enfrentó con manifestantes nacionalistas y policías, lo que causó en heridas leves a algunos agentes.

Este incidente se saldó con la detención de cuatro jóvenes.

"Tienes la oportunidad de enviar un mensaje ensordecedor a aquellos que han decidido vender Macedonia", publicó en su página de Facebook el comité organizador para invitar a la participación.

El Ministerio de Exteriores de ARYM ha recomendado a sus ciudadanos que planeasen viajar a Grecia hoy que eviten estas ciudades porque "podrían estar en peligro".

Atenas rechaza que su vecino use su nombre constitucional -República de Macedonia- por considerarlo de tradición helena y porque teme pretensiones territoriales sobre la región norteña griega del mismo nombre.

Las negociaciones, que habían avanzado hasta su recta final, se ralentizaron la semana pasada cuando el presidente de ARYM, Gjorge Ivanov, anunció que no aceptará que el futuro nombre de la exrepública yugoslava deba utilizarse por igual fuera y dentro del país ("erga omnes"), como habían acordado los primeros ministros.

Grecia ha exigido no solo que el nombre definitivo de la ARYM se use también dentro de ese país y no solo en los organismos internacionales, sino que reclama una modificación de la Constitución macedonia para eliminar todo pasaje que permita una interpretación irredentista.

Si el acuerdo bilateral se ratificase en el Parlamento macedonio y se firmase, Grecia podría recomendar a la Unión Europea el inicio de las negociaciones de adhesión de ARYM, y a la OTAN su ingreso en la alianza, ingresos que mantiene bloqueados mientras no se solucione el contencioso del nombre.