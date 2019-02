Miles de jóvenes se unen a la Marcha estudiantil contra el quinto mandato de Buteflika

Miles de jóvenes se unieron hoy a la "Marcha Nacional de Estudiantes" en diferentes universidades del país para protestar contra el quinto mandato del presidente Abdelaziz Buteflika, en el poder desde 1999 y candidato a las elecciones presidenciales del próximo 18 de abril.

La marcha estudiantil, convocada a través de las redes sociales, tenía previsto comenzar en la emblemática Facultad Central de la capital, que estuvo rodeada por un fuerte dispositivo policial que trató de impedirla cerrando las puertas del establecimiento con candados, según pudo comprobar Efe.

Ante el cierre forzoso, los estudiantes retenidos en el interior apelaron a la solidaridad de los agentes de policía al grito de "somos hermanos" y repartieron entre ellos flores en un gesto "pacificador".

"Estamos aquí para hacer oír nuestra voz junto a los compañeros, pero no hemos querido entrar por si nos impiden volver a salir y hacernos fracasar en nuestra marcha", declaró a Efe Miriam, alumna en tercer año de Arquitectura.

"Estamos hartos de este régimen, cinco mandatos, esto solo existe en nuestro país. No hay ninguna democracia aquí, el presidente tiene que abandonar el poder", explicó por su parte Ania, estudiante de Derecho en la Universidad de Benaknoun, mientras esperaba la llegada de grupos de otras universidades.

Varios cientos de manifestantes lograron alcanzar el centro de la ciudad, en donde fueron bloqueados de nuevo por la policía, y enarbolaron consignas y eslóganes políticos como "Argelia es una república y no una monarquía" o "ni Buteflika ni Said", en referencia al hermano del mandatario, Said Buteflika, a quien se le acusa de ejercer el poder desde la sombra.

A esta marcha se sumaron otras ciudades del país como Orán, Batna o Constantina en las que no se observó ningún altercado, según reportó la prensa nacional.

Ayer, el primer ministro argelino, Ahmed Ouyahia, pidió a la ciudadanía ser vigilante con las "convocatorias anónimas de protestas" ante el temor de "desbordamientos peligrosos" y aseguró que los argelinos podrán elegir "libremente a través de las urnas".

Una nueva marcha ha sido convocada a través de las redes sociales el próximo 1 de marzo, la víspera del 82 aniversario del mandatario que se encuentra actualmente en Ginebra para ser sometido a lo que la prensa oficial califica de "chequeos médicos periódicos durante un corto periodo".

Desde que anunciara su candidatura el pasado 10 de febrero, miles de personas se han congregado en protestas espontáneas en diferentes puntos del país magrebí, en el que las manifestaciones están estrictamente prohibidas, para condenar el llamado "mandato de la vergüenza".

Buteflika sufrió en 2013 un accidente cardiovascular y desde entonces sus apariciones en público se han reducido drásticamente, sobre todo durante los dos últimos años, lo que no le impidió ganar las elecciones de 2014 con el 81,53% de votos, sin apenas aparecer en público y no participar en mitin alguno.

En este tiempo, ha dejado de hablar en público, no viaja al exterior excepto para chequeos médicos en Francia de los que apenas se conocen detalles, solo se mueve en silla de ruedas e incluso ha cancelado en el último momento reuniones con líderes mundiales de visita en Argelia, como la canciller alemana, Angela Merkel.