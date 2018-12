Miles de personas recorren Buenos Aires contra la "reunión de rapiña" del G20

Miles de personas recorrieron hoy Buenos Aires en una manifestación de rechazo a la "reunión de rapiña" del G20, en la que fueron protagonistas las críticas al Fondo Monetario Internacional (FMI), el "verdadero Gobierno" de Argentina, y que terminó sin incidentes.

Convocada por la Confluencia Fuera G20 FMI, que agrupó a más de un centenar de formaciones políticas, organizaciones sociales y sindicatos, la marcha transcurrió por el centro de una capital argentina que fue escenario de un imponente dispositivo de seguridad, con miles de policías y vallas cercando las calles de salida del recorrido previsto.

En la cabecera, un grupo de mujeres con los torsos desnudos y el cuerpo pintado con las banderas de los países participantes centraron la atención de las cámaras y en las pancartas, las caras más repetidas, además de la del presidente argentino, Mauricio Macri, fueron las del estadounidense, Donald Trump, y de la directora del FMI, Christine Lagarde.

Entre las figuras más reconocidas destacó Nora Cortiñas, miembro de las Madres de Plaza de Mayo, de 88 años, quien declaró a Efe: "Estamos acá para repudiar la política económica del Gobierno, que acepta que venga el G20 y el FMI a darnos instrucciones de cómo tenemos que gobernar el país económicamente. No los queremos acá, que se vayan".

"No queremos que nos hagan pagar una deuda externa que no tomamos nosotros. No queremos represión y no queremos más ajuste", prosiguió la histórica activista.

Las críticas a la deuda externa argentina fueron una de las consignas más comunes, con el país inmerso en una delicada situación económica y un rescate del FMI.

La manifestación fue precedida de negociaciones de los organizadores del Ejecutivo por su recorrido, que fue modificado, y finalmente tuvo lugar en la avenida 9 de Julio y la Avenida de Mayo, dos de las principales de la ciudad, para terminar frente al Congreso.

En el conjunto del operativo, que englobó la seguridad alrededor de los mandatarios y la protesta, el Gobierno destinó a unos 22.000 policías.

Al respecto, la dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) Vilma Ripoll apuntó: "Nos tendríamos nosotros que cuidar de ellos, si ellos son los que provocan las guerras, las hambrunas, los que castigan a los inmigrantes, los que provocan el hambre en los pueblos".

"Pero tienen que saber que no les tenemos miedo, que vamos a seguir en la calle y que no les vamos a pagar la deuda como quieren, con el hambre del pueblo", agregó Ripoll, y dijo que la marcha es un repudio a la "reunión de rapiña" del G20.

Por su parte, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, Hugo Godoy, explicó que protestan contra "las políticas que los países centrales imponen sobre el conjunto de los pueblos del mundo: saqueo, especulación financiera, contaminación", que "solamente dejan la destrucción del trabajo y la producción y arrasan con la soberanía de las naciones".

"Los Trump, los Bolsonaro, los Macri, lo único que dejan es saqueo y desolación de los pueblos. Necesitamos construir a contrapelo de este capitalismo devastador una perdpectiva de civilización diferente", concluyó Godoy.

Horas antes de la marcha, las fuerzas de seguridad hallaron ocho bombas molotov metidas en un taxi quemado en el centro de la ciudad, y detuvieron a dos personas tras detectar una camioneta que transportaba 25 radios de comunicaciones, artefactos prohibidos porque interfieren con las comunicaciones de la Policía.