Miles de personas desearon anoche feliz navidad a los presos de Lledoners

Miles de personas se concentraron anoche frente a la prisión de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), para "pasar" la Navidad con los independentistas presos, y pudieron escuchar telefónicamente la voz del exconseller Jordi Turull, que en aquellos momentos hablaba con su hermana.

Los concentrados acompañaron a Joan 'BonaNit', un activista que prefiere no identificarse y que desde hace 175 días se acerca a Lledoners para cada día, a última hora, desear -uno por uno- las buenas noches a Josep Rull, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Raül Romeva y Jordi Cuixart.

Ayer, día de Navidad, como en otras ocasiones, Oriol Junqueras respondió también con un buenas noches desde el interior de la prisión.

Esta vez, los concentrados tuvieron una sorpresa ya que la hermana de Jordi Turull aprovechó la comunicación telefónica semanal de los presos con la familia y acercó su móvil a un micrófono, con lo que los asistentes pudieron escuchar la voz del exconseller encarcelado:

"Besos de los siete. Os queremos mucho y os estamos muy agradecidos. Saldremos de ésta", dijo Turull.

Al final, se pudo escuchar la versión que Joan 'BonaNit' ha hecho de la canción de Els Pets "Bona nit", acompañado por la cantante Sílvia Montells y el guitarrista Joan Antonell.

Minutos después, Forn, Turull, Junqueras y Sànchez publicaron tuits agradeciendo su presencia a los asistentes.

Así, Joaquim Forn escribió: "Muchísimas gracias a todos los que este anochecer habéis venido a Lledoners a cantarnos este 'Bona nit' tan especial con Joan 'BonaNit' y a desearnos Feliz Navidad. No nos rendimos. Hoy más que nunca la libertad es escucharos al otro lado y saber que no estamos solos. ¡Os queremos!".

El exconseller Jordi Turull, por su parte, publicó: "Muchísimas gracias a todos los que habéis hecho posible el #Navidadenlacárcel y a todos los que os habéis acercado a Lledoners. Nunca nos dejáis de sorprender, nunca os podremos agradecer lo suficiente tanto apoyo y calor. ¡Viva la radio!", en alusión también al programa radiofónico "Nadal a la presó" (Navidad en la prisión) que ayer emitieron conjuntamente muchas emisoras locales.

Por su parte, el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras dijo en Twitter: "Hoy no solo os he podido decir 'buenas noches', ¡os he deseado una buena navidad a todo el mundo! ¿Lo habéis podido escuchar? En Lledoners, les he explicado el origen del 'tió' e incluso se han repartido regalos. ¡Un abrazo cariñoso a todo el mundo!".

Por último, el expresidente de la ANC Jordi Sànchez escribió en su cuenta de esta red social: "Buenas noches amigas y amigos. ¡Escucharos cantar, la música, se me lleva y me acerca a vosotros! Gracias por hacernos pasar un día de Navidad tan especial. Y un abrazo muy grande a los que os habéis quedado parados en la carretera. #Libertadparaodos. #absolución".