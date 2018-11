Miles de personas salen en apoyo del presidente y del primer ministro de Sri Lanka

Miles de personas se echaron hoy a las calles de Colombo para mostrar su apoyo a la recién creada alianza entre el presidente, Maithripala Sirisena, y el nuevo primer ministro, Mahinda Rajapaksa, en medio de la grave crisis institucional desatada en el país hace diez días.

Los paraguas para resguardarse de la constante lluvia no eclipsaron las pancartas y banderas en apoyo de Sirisena y el expresidente Rajpaksa, que el 26 de octubre fue nombrado por sorpresa en sustitución de Ranil Wickremasinghe, convencido de que sigue siendo el primer ministro esrilanqués.

Con el Parlamento suspendido hasta el 14 de noviembre y el Gobierno y el Partido de Unidad Nacional (UNP) del destituido Wickremasinghe asegurando que cuentan con mayoría en el Legislativo, Rajapaksa pidió durante la protesta el apoyo de los partidos minoritarios.

Sirisena llegó al poder en 2015 con el objetivo de plantar cara a la corrupción y cambiar la cultura política del anterior mandatario Rajapaksa, con el que había colaborado estrechamente en el pasado y una relación que fue defendida hoy por el primer ministro.

"La separación fue temporal, nos conocemos desde hace mucho tiempo, desde la década de 1970 (...) No permitiremos a nadie que rompa esta unión", aseveró Rajapksa entre vítores y gritos de apoyo del público.

Sirisena, por su parte, justificó la sustitución de Wickremasinghe, al que acusó de "reprimir a la clase trabajadora" con sus políticas "extremadamente" liberales y de intentar debilitar la buena relación de Sri Lanka con la India.

"El cambio fue de una visión que no iba a la par con nuestra cultura, que no se adaptaba a nosotros, que estaba bajo una agenda internacional, y la cambiamos por una visión que apoya la cultura local y a los esrilanqueses", sentenció.

En momentos en que nadie sabe con certeza quién cuenta con la mayoría en el Legislativo, el presidente afirmó que "ya" tienen los 113 escaños necesarios, después de que en los últimos días varios parlamentarios se cambiasen de bando.

"No importa los desafíos que tenga que enfrentar, no me echaré atrás", concluyó Sirisena.

Desde las elecciones de 2015, las distancias entre Sirisena y Wickremasinghe fueron en aumento.

Rajapaksa, quien fue jefe de Estado entre 2005 y 2015, perdió de manera inesperada las últimas presidenciales de ese año tras una controvertida gestión que estuvo marcada por el fin del conflicto contra la guerrilla tamil en 2009.

Muchas organizaciones no gubernamentales internacionales acusan a Rajapaksa de la campaña militar para acabar la guerra con los Tigres Tamiles y que se saldó con 40.000 civiles muertos en su tramo final, según la ONU.