Militantes de EA exigen a Eba Blanco que cumpla con los estatutos del partido y convoque primarias

En un comunicado, José Luis Soldevilla, abogado de los coordinadores territoriales de Guipúzcoa, Nafarroa y Araba, y del candidato a la Secretaría General, Maiorga Ramírez, ha afirmado que "se supone que Eba Blanco ha sido elegida en aplicación de los Estatutos del partido y no en fraude de la resolución judicial".

Soldevilla ha indicado que, en caso de no convocar las primarias, "la elección de Eba Blanco podría suponer una maniobra para no dar cumplimiento al mandato judicial". "Es un claro fraude procesal y una burla para los Tribunales de Justicia. Se acata pero no se cumple", ha agregado.

Eba Blanco fue elegida secretaria general en funciones el 18 de noviembre de 2019 y, según los Estatutos de EA, la única misión de la persona elegida para la Secretaría General en funciones es convocar unas primarias en el plazo de dos meses.

"Sin embargo, a pesar de las reiteradas peticiones que se le han hecho para que cumpla con los Estatutos y dé voz a la militancia, la actual vicepresidenta del Parlamento Vasco sigue sin convocar las primarias, despreciando lo consignado en los estatutos del Partido y lo solicitado por las Asambleas Territoriales y la militancia", han indicado los militantes.

Los afiliados han recordado que el pasado 11 de noviembre de 2019 mediante auto judicial (nº 29/2019) se estableció cautelarmente "la suspensión de la efectividad de la proclamación de Doña Eba Blanco como secretaria general de Eusko Alkartasuna".

Así mismo, el 12 de noviembre de 2019, mediante diligencia de ordenación del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Vitoria-Gasteiz, se establece el cumplimiento inmediato de lo dispuesto en el Auto de 11 de noviembre y queda suspendida la proclamación de Eba Blanco como secretaria general EA.

"Sin embargo, en una clara maniobra para desoír el mandato judicial, el 18 de noviembre la Asamblea Nacional, donde los afines a Blanco son mayoría, nombra a Eba Blanco secretaria general en funciones para desoír el mandato judicial. Es decir, toma una decisión tendente a no cumplir el Auto judicial y no hacer caso a los tribunales, no ya internos, sino también los externos", han reprochado.

En todo caso, han señalado que Blanco "no puede perpetuar su interinidad y tiene dos meses de plazo para convocar las primarias". "Este sábado concluye ese plazo y la militancia de EA desconoce sus intenciones. Es evidente que deben ser los afiliados y afiliadas de EA las que deben elegir la Secretaría General del partido y corresponde a Eba Blanco llamar las primarias para dar la voz a la militancia y que ésta decida", han insistido.

Por ello, los afiliados de Eusko Alkartasuna próximos al sector crítico consideran que Eba Blanco debiera ser la "primera interesada" en no alargar su interinidad y dar estabilidad al partido.