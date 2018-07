Millo (PP): "Me sorprende que Aznar, que fue el que más cedió ante el independentismo, intente dar lecciones a Rajoy"

"Me sorprende que un expresidente como Aznar, al que siempre he respetado, y que fue el que permitió que desapareciera la Guardia Civil de las carreteras de Cataluña y el que facilitó que la bandera española despareciera de las carteras catalanas, intente dar lecciones a aquel que no cedió nunca nada, Rajoy, el único presidente que no cedió nunca ante el nacionalismo", ha subrayado Millo en una entrevista en Antena3 recogida por Europa Press.

El que fuera representante del Ejecutivo durante la aplicación del 155 en Cataluña, ha reivindicado el papel que jugó el Gobierno de Rajoy en "la frenada del independentismo" ya que, en su opinión, "hoy Cataluña es España gracias al trabajo del anterior Gobierno con Sáenz de Santamaría al frente de la vicepresidencia".

En este sentido, Millo, que ha mostrado abiertamente su apoyo a la candidatura de Santamaría para suceder a Rajoy, ha defendido la función de la exvicepresidenta en Cataluña, mientras que ha señalado que el otro candidato, Pablo Casado, "ante los momentos más difíciles de este conflicto, no ha estado".

Por otra parte, ha evaluado la reunión que mantendrán este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, de la que ha indicado que "no espera nada bueno" porque considera que "si Sánchez empieza a hacer cesiones al independentismo, se va a interpretar como una debilidad del Estado y se habrá tirado por el suelo el trabajo de los últimos años".

Al ser preguntado qué considera qué sería ceder ante el independentismo, Millo ha explicado que como el Gobierno "no puede aceptar que se celebre un referéndum", ceder sería que comience a "dar compensaciones que pudieran suponer un agravio comparativo con el conjunto del resto de España".