Millo percibe un incremento de agresividad en los CDR y reforzará la seguridad

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha asegurado hoy que percibe un "incremento de la agresividad" en las acciones de los llamados CDR (Comités de Defensa de la República), y ha explicado que están "reforzando la seguridad a personas o edificios objeto de amenazas o intimidaciones".

En rueda de prensa para presentar los datos relativos a Cataluña del proyecto de presupuestos del Estado para 2018, Millo ha querido subrayar que el Gobierno tomará "todas las medidas a su disposición" para que "no se instale en Cataluña un modus operandi fundamentado en actuaciones violentas en la calle".

"En las últimas movilizaciones convocadas por los CDR se ha constatado un incremento de la agresividad y en algunos casos de actos violentos. Esto es un hecho, y no permitiremos que se siga por este camino", ha sentenciado Millo, en referencia a los cortes de carreteras y las acciones en diversos peajes por parte de estos grupos en los últimos días.

A la pregunta de si se han adoptado medidas de seguridad para hacer frente a estas acciones, Millo ha asegurado que como consecuencia de estas acciones están "reforzando la seguridad" a personas que han sufrido "amenazas o intimidaciones" o bien a edificios que son foco de protestas, aunque no ha ofrecido más detalles.

El delegado del Gobierno ha precisado que estas medidas corresponden en primera instancia a los Mossos d'Esquadra, que tienen la competencia sobre seguridad ciudadana, pero que en los casos que se considera conveniente se actúa "de manera coordinada" con otros cuerpos policiales.

En esta línea, los Mossos d'Esquadra activarán desde mañana un plan para garantizar el orden público y la protección de edificios judiciales, europeos, así como las sedes de partidos políticos y de la administración del Estado, ante la previsión de protestas a partir de este mes en Cataluña, según han informado a Efe fuentes policiales.

Millo se ha mostrado muy crítico con las últimas acciones de los CDR y ha denunciado que "se intimida, se coacciona y se atacan fachadas de edificios públicos, unos comportamientos inaceptables", ha dicho.

Estas últimas protestas "incorporan recientemente de manera más notable que antes actitudes agresivas o violentas", ha denunciado el delegado del Gobierno.

"No podemos permitir que algunos actúen con coacciones, con amenazas, con intimidación y forzando a las personas a hacer cosas que no quieren. Esto es actuar con violencia, y no lo permitiremos", ha apostillado.

El delegado del Gobierno también ha recordado que ante estas acciones también se actuará por la vía judicial.

En este sentido, la Fiscalía de la Audiencia Nacional dijo ayer que investigará si puede haber un delito de rebelión en las actuaciones de protesta de los CDR (Comités de Defensa de la República).

En cuanto a la petición de la fiscalía alemana para tramitar la extradición a España de Carles Puigdemont, Millo ha mostrado el "máximo respeto" a las decisiones judiciales.

El delegado del Gobierno también se ha referido a la decisión del titular del juzgado de primera instancia número 1 de Girona de suspender cautelarmente la exclusión de las Fuerzas Armadas del salón Expojove, especializado en oportunidades laborables y formativas.

Millo ha asegurado que el juez "desautoriza el veto que había hecho la alcaldesa de Girona", Marta Madrenas, a la presencia del Ejército en este salón, una decisión que ve "positiva".