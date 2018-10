Millo: El independentismo creía que cederíamos pero si atacas al Estado pierdes

El exdelegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo se ha mostrado hoy convencido de que, "en el fondo, (los independentistas) pensaban que el Estado cedería", aunque finalmente se han dado cuenta de que "cuando alguien se atreve a atacar al Estado, el Estado se defiende, y quien ataca al Estado pierde".

"Es una lección que nadie debería olvidar nunca, porque es una verdad inamovible", ha aseverado Millo en el marco de un debate organizado por Societat Civil Catalana y titulado "La respuesta al 'procés' desde el constitucionalismo" en el Col·legi de Periodistes.

Quien fuera el delegado del Gobierno de Mariano Rajoy en Cataluña ha afirmado que "el 'procés' se acabó el 27 de octubre", fecha en la que el Parlament declaró la independencia y el Ejecutivo intervino la autonomía catalana.

"Unos fracasaron y otros no. El Estado de derecho no fracasó", ha indicado, y logró frenar a "quien intentó dar un golpe de Estado al Derecho".

Millo ha considerado que "si el independentismo hubiera hecho todo lo que había prometido, hubiera podido pasar lo que no estaba escrito", ya que "el Estado estaba preparado para cualquier eventualidad", pero ha indicado que "has de saber, cuando te están amenazando, si la pistola está cargada o no, o si lleva balas de fogueo".

De esta forma, ha dicho que la "amenaza" del independentismo "había que tomársela en serio, pero de ahí a que hubiera capacidad efectiva del cien por cien de poder llevar a cabo todo lo que se prometía hay un trecho".

"La seguridad de que no se iba a producir una secesión era absoluta, pero había que intentar evitarlo con el menor coste posible y con la mayor proporcionalidad", ha añadido.

Asimismo, ha reivindicado que "la aplicación del 155 no es hoy un tabú" y ha dicho que "es opinable" si se debería haber actuado antes o no en este sentido, aunque, ha insistido, "no se aplicó de manera improvisada", pues el Gobierno eligió uno de "los más de 80 modelos definidos" que podían contemplarse.

En relación al independentismo parlamentario y al Govern presidido por Quim Torra, ha asegurado que "tienen la necesidad imperiosa de encontrar una salida al callejón sin salida en el que se han metido" y que, "como no quieren reconocer que deben recular, siguen instalados en retóricas y amenazas".

Sobre el bloque autodenominado constitucionalista, se ha preguntado: "¿Seremos capaces de compartir una estrategia desde el constitucionalismo? ¿De generar ilusión en toda aquella parte de la población que no es independentista, que es la mayoría?".