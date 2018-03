Millo: "A los partidos soberanistas les gusta el 155"

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha manifestado hoy que, después de ver la dificultad de acordar la elección de un presidente de Cataluña, ha llegado a la conclusión de que "a los partidos soberanistas les gusta el (artículo) 155" de la Constitución.

Millo ha visitado en Roses las instalaciones de la empresa Zodiac Española y se ha referido a la situación política catalana y a una "parálisis del Parlament" de la que ha culpado a esas formaciones independentistas.

Al delegado le sorprende que el objetivo de todos los partidos sea culminar la aplicación del artículo 155 con la investidura de un presidente y un Govern, pero que los que "supuestamente configuran la mayoría no lo estén haciendo".

Enric Millo ha subrayado que, en todo caso, hay "un solo responsable, que es el presidente del Parlament (Roger Torrent), que es el electo que representa a la Generalitat".

Millo ha culpado a Torrent de no haber propuesto todavía "un nombre de candidato a presidente que cumpla con todos los requisitos legales y podría hacerlo hoy mismo, y si no lo hace es porque no quiere".

Para el delegado, "la parálisis del Parlament hoy es consecuencia de la incapacidad que parece tener el actual presidente de hacerlo" y apunta que, "seguramente, porque en vez de actuar como presidente del Parlament lo hace como militante de ERC y obedece las órdenes que le dan del partido".

Enric Millo lamenta además que otro tipo de informaciones relacionadas con la investidura tampoco mejoren las perspectivas y a señalado que el "pacto entre JxCat y ERC no permite visibilizar una voluntad clara de respetar la legalidad democrática".

"Dentro del pacto se dice que, en los próximos seis meses, desaparecerá el Ejército de Cataluña", algo que, a su entender "no tiene pies ni cabeza ni viabilidad".

Otro asunto relacionado con la actualidad en torno a la investidura es el de la reunión que hoy mantiene el grupo parlamentario de JxCat en Bruselas, calificada por Enric Millo de "ridícula y esperpéntica".

"Es una demostración más de que no hay voluntad clara de restaurar la normalidad y la legalidad", ha indicado Millo, tras lo que ha ironizado sobre que "todo el mundo es libre de reunirse donde quiera, ir de excursión, pasárselo bien y disfrutar de una buena comida en Waterloo".

Sin embargo, el delegado del Gobierno entiende que "alimentar esta ficción política de un núcleo de decisión sobre Cataluña ubicado en el extranjero es ridículo y esperpéntico, aunque el derecho a hacer el ridículo también está reconocido".

Por lo que se refiere al nombre de Jordi Turull como posible candidato, Enric Millo ha precisado que, como encausado por el proceso independentista, deberá "dedicarse y concentrarse en defenderse" más que "en gobernar y desarrollar un programa".

Sin embargo, Millo ha puntualizado, contrariamente a los casos de Carles Puigdemont y Jordi Sànchez, que "una cosa es no cumplir con los requisitos legales y otra no cumplir con el perfil idóneo", por lo que ha destacado que su posible elección la decidirán "los grupos parlamentarios".