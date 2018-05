Ministerio Público Nicaragua entrevista a familiares de muertos en protestas

El Ministerio Público de Nicaragua entrevistó hoy a familiares de las víctimas en los enfrentamientos violentos ocurridos desde el pasado 18 de abril, como parte de una investigación sobre las pérdidas de la vida de estudiantes, miembros de la Policía Nacional y civiles.

La mayoría de los padres de familia señalaron a la Policía Nacional como responsable de la muerte de sus hijos, dijo a periodistas el activista Juan Carlos Arce, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), quien acompañó a los familiares.

"Las denuncias son, en su mayoría, contra la Policía Nacional", sostuvo.

"Yo no quiero mártires, a mí no me sirve eso. Yo lo que solicito es justicia", dijo a periodistas Álvaro Conrado, padre de un joven del mismo nombre, de 15 años, quien fue asesinado el pasado 21 de abril de un disparo.

"Espero que haya justicia. Están las pruebas. Mi hijo tenía un disparo contundente de arma de guerra", afirmó.

Además, denunció que su hijo no fue asistido en la clínica privada Cruz Azul, en Managua, en donde aún llegó con vida.

"Simplemente tenían que estabilizarlo y mandarlo a otro lado (hospital), pero no lo hicieron", acusó.

El joven, que cursaba décimo grado en el instituto jesuita Loyola, en Managua, murió de un disparo cerca de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), a donde llegó a entregar víveres a los estudiantes que protestaban contra unas reformas a la seguridad social.

Por su parte, Juan Carlos Gahona, hermano del periodista Ángel Gahona, asesinado en el municipio de Bluefields, en el Caribe sur, durante la ola de protestas contra el Gobierno, dijo que no confía en "que la Policía se investigue a sí misma".

"El asesinato de mi hermano fue en los ojos de la Policía, y estamos esperando respuestas", apuntó Gahona, que entregó una carta a la fiscal general Ana Julia Guido para pedir transparencia en la investigación.

El Ministerio Público informó que también investigarán las lesiones ocasionadas a estudiantes, agentes del orden y civiles, los robos que afectaron a personas naturales y jurídicas y los daños a la propiedad pública y privada.

La investigación de los muertos y los heridos que se produjeron durante los enfrentamientos violentos acontecidos entre el miércoles 18 de abril y el domingo 22 de abril, era una de las principales reclamaciones tanto de los estudiantes que sufrieron la represión, como de amplios sectores de la sociedad, entre ellos, la Iglesia y los empresarios.

Nicaragua está pendiente del diálogo que en próximas fechas, todavía sin especificar, protagonizarán el Gobierno y el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), con la Conferencia Episcopal (CEN) como mediador.

Desde que comenzaron las protestas hace dos semanas, los enfrentamientos violentos que se produjeron en Nicaragua dejaron un saldo de al menos 43 muertos y un total de 48 desaparecidos, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).