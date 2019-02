Ministro saudí dice que Bin Salmán no está implicado en la muerte de Khashoggi

El ministro de Exteriores de Arabia Saudí, Adel al Yubeir, reiteró hoy en Washington que el príncipe heredero, Mohamed bin Salmán, no está implicado en el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi y aseguró que insinuar lo contrario sería cruzar una "línea roja".

En declaraciones a la prensa, Al Yubeir insistió en que la muerte de Khashoggi fue fruto de una operación "no autorizada" y reafirmó que "no se dio ninguna orden" para acabar con la vida del periodista, el pasado 2 de octubre de 2018 en el consulado saudí de Estambul.

Al Yubeir rechazó comentar una información publicada el jueves por el diario The New York Times, en la que se afirma que Bin Salmán amenazó con matar a Khashoggi, y consideró que hacer tales insinuaciones sobre el príncipe heredero sería "cruzar una línea roja".

The New York Times sostiene que Bin Salmán dijo en una conversación que mantuvo en 2017 que usaría "una bala" contra Khashoggi si este no volvía al reino y dejaba de criticar a las autoridades de Arabia Saudí.

El diario neoyorquino, que cita a exfuncionarios estadounidenses y funcionarios extranjeros conocedores de los informes de inteligencia, asegura que agencias de espionaje estadounidense interceptaron conversaciones del príncipe heredero saudí.

La información de The New York Times llegó horas después de que la relatora de la ONU sobre la tortura, Agnes Callamard, indicó en Ginebra que Khashoggi, columnista Washington Post, fue víctima de "un asesinato brutal y premeditado", "planeado y perpetrado por funcionarios de Arabia Saudí".

Al Yubeir se encuentra en Washington porque esta semana participó en una cumbre de la coalición liderada por EE.UU. contra el Estado Islámico (EI) y este mismo jueves se reunió con el secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo.

En su encuentro, Pompeo y Al Yubeir destacaron la importancia de continuar con la investigación sobre el asesinato del periodista saudí de manera "creíble y transparente".