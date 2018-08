Ministro Japón abre gira en Latinoamérica para contactar con nuevos gobiernos

El ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Taro Kono, inicia este domingo una gira por Latinoamérica para tener un primer contacto con las nuevas administraciones de la región e insistir en las ventajas que aportan sus vínculos con Japón.

La gira por cuatro países latinoamericanos, con actividades oficiales desde el lunes y hasta el viernes próximo, incluye, sucesivamente, Ecuador, Perú, Colombia y México, cuatro naciones con las que el Gobierno de Tokio quiere estrechar sus lazos.

Según dijeron a Efe fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, el propósito de la gira es tener un primer contacto con los nuevos gobiernos de Colombia y de Perú, y también con el presidente electo de México, Andrés López Obrador.

En Quito, adonde llegará el domingo por la noche el ministro japonés, Kono se convertirá en el primer ministro de un gobierno nipón que haya visitado oficialmente ese país, a pesar de que este año se cumple el centenario de sus vínculos diplomáticos.

La estancia de Kono en Quito incluye el lunes una audiencia con el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, que asumió la Jefatura de Estado de ese país andino el 24 de mayo de 2017.

Con su colega ecuatoriano, José Valencia, que asumió el cargo el 12 de junio pasado, Kono firmará el lunes un canje de notas oficiales para un acuerdo de asistencia para la entrega de equipos necesarios en el manejo de desastres naturales.

El martes, ya en Lima, el ministro japonés tendrá el primer contacto de alto nivel con la Administración de Martín Vizcarra, que asumió la Presidencia de Perú el 23 de marzo de este año tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski.

Kono asistirá a una audiencia con Vizcarra ese mismo día y se entrevistará previamente con el canciller peruano, Néstor Popolizio, y también se reunirá con representantes de los 100.000 peruanos de origen japonés que viven en ese país.

Está previsto que con motivo de esa visita se anuncie en Lima la instalación de una sede de la Japan Foundation, que será la primera en un país hispanohablante de Sudamérica.

Unido a ello, se espera que las autoridades de los dos países preparen los festejos que se celebrarán el año próximo al cumplirse el 120 aniversario de la llegada a Perú de los primeros migrantes japoneses.

Las fuentes dijeron que, teniendo en cuenta que Perú ocupa un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, el Gobierno de Tokio está interesado también en compartir información sobre Corea del Norte, la principal amenaza regional para Japón.

Además, Kono pretende animar a Perú para que ratifique lo antes posible la nueva versión del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) con el fin de que quede cerrada su vinculación a un tratado que Japón considera clave para reforzar el libre comercio.

Kono llegará a última hora del miércoles a Bogotá y el jueves se reunirá con Iván Duque, que se convirtió en presidente de Colombia el pasado 7 de agosto.

Según las fuentes del Ministerio de Exteriores, Kono ha querido viajar a Bogotá pocos días después de la investidura presidencial en Colombia para conocer de primera mano qué ideas tiene el Gobierno de Bogotá en temas vinculados con el libre comercio.

Finalmente, en México, a donde Kono llegará el jueves por la noche, el ministro nipón se reunirá con López Obrador, que se convertirá en gobernante de México el 1 de diciembre próximo.

Las fuentes señalaron que el Gobierno de Tokio quiere insistir ante el presidente electo mexicano sobre la importancia de los vínculos que los dos países han tenido desde hace mucho tiempo y la contribución nipona en el sector automotor mexicano.

También insistirá en la necesidad de que los dos países puedan impulsar el proceso de ratificación de la nueva versión del TPP, o TPP-11, firmada por once naciones el 8 de marzo pasado y que surgió tras la decisión de Estados Unidos de abandonar ese pacto el 23 de enero de 2017.

Fueron Japón y México los primeros países en ratificar el TPP-11, pero no puede entrar en vigor hasta que no sea ratificado por al menos seis de los once países signatarios.

Además, según las fuentes oficiales, Japón quiere conocer cuál es la posición de la futura Administración de López Obrador sobre el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN), cuya revisión está impulsando Washington.

Y en otros temas, el Gobierno nipón buscará que el nuevo Gobierno mexicano mantenga la decisión de la actual Administración de expulsar de México al embajador de Corea del Norte, adoptada en septiembre de 2017.