Ministro propone consensuar mociones como alternativa a rechazo plan del "brexit"

El ministro británico de Empresas, Greg Clark, instó hoy al Parlamento a impulsar diversas mociones para perfilar qué alternativas cuentan con el apoyo de la mayoría, ante el rechazo generalizado que suscita el pacto de "brexit" propuesto por el Gobierno.

En declaraciones a BBC Radio 4, Clark propuso que los diputados en la Cámara de los Comunes consensúen mediante "una serie de votaciones indicativas" sus opciones preferidas de "brexit", a fin de prevenir una salida de la Unión Europea (UE) sin acuerdo.

El ministro incidió en que, si no se consensúa una hoja de ruta, el efecto de rechazar el próximo martes el acuerdo planteado por la primera ministra, Theresa May, será "por defecto" abandonar la UE sin pacto.

Al igual que otros ministros y la mayoría de los Comunes, Clark piensa que esto sería "un desastre", si bien May se ha negado hasta ahora a descartar una posible salida no negociada para no enojar al sector más radical de su partido.

"Tenemos que unirnos. Debemos evitar una situación de no acuerdo, no hay mayoría parlamentaria que tolere esa opción", afirmó el titular de Empresas, Energía y Estrategia Industrial.

"El Parlamento debe reconocer que hemos de apartar nuestras diferencias y consensuar algún acuerdo", añadió.

Clark recordó que los Comunes han aprobado esta semana dos enmiendas legislativas impulsadas por distintos diputados que hacen más difícil un "brexit" duro, lo que demuestra, dijo, que existe una mayoría parlamentaria en contra de ese desenlace.

Otros votos "indicativos" podrían servir para definir en qué está de acuerdo la mayoría de la cámara, señaló.

Hasta el momento, May se ha opuesto a celebrar esas votaciones consultivas con el argumento de que el tratado que ha consensuado con Bruselas es el "mejor" y "único posible".

En un intento de recabar nuevos apoyos a ese pacto, el Gobierno indicó hoy que podría aceptar una enmienda de un sector del Partido Laborista partidario de la salida de la UE que le conmina, aunque no legalmente, a mantener las normas y estándares laborales comunitarios.

Otros sectores de la formación opositora han señalado sin embargo que esto no les persuadiría para apoyar el acuerdo y señalaron que no se puede confiar en los "tories" en materia de derechos de los trabajadores.

La Cámara de los Comunes debate hoy por segunda jornada el tratado propuesto por la primera ministra, a la espera de que la UE dé a conocer qué tipo de garantías puede ofrecer que hagan el texto más aceptable para los diputados británicos.

Si el acuerdo es rechazado el 15 de enero, May deberá proponer un plan alternativo en un plazo de tres días hábiles.