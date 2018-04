Ministros de la OTAN abordan la relación con Rusia y el futuro del pacto iraní

Los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN debatirán este viernes la relación de los aliados con Rusia ante las últimas acciones de Moscú en Occidente, en un encuentro que estará marcado también por el acuerdo nuclear iraní y la posibilidad de que Estados Unidos abandone ese pacto.

"Cuando las tensiones son elevadas, es incluso más importante hablar con Rusia. Así que la OTAN permanece abierta a un diálogo significativo", declaró hoy el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, en una rueda de prensa previa a la reunión de los titulares de Exteriores.

En cualquier caso, recalcó "el patrón de comportamiento peligroso" de Rusia durante los últimos años e hizo referencia a la anexión "ilegal e ilegítima" de Crimea, la "desestabilización" en el este de Ucrania, las interferencias en elecciones, los ciberataques y las campañas de desinformación.

Asimismo, criticó el apoyo al régimen del presidente sirio, Bachar al Asad, y la "alta probabilidad" de que Rusia se encuentre tras el envenenamiento del exespía Serguéi Skripal en Salisbury (sur de Inglaterra) el pasado 4 de marzo.

"Todo eso ha creado una situación donde las tensiones son más elevadas y las relaciones entre la OTAN y Rusia son más difíciles de lo que han sido en muchos años. Pero eso no es un argumento contra el diálogo, es, de hecho, un argumento a favor del diálogo", comentó.

No en vano, el ex primer ministro noruego reconoció que se está trabajando en un nuevo encuentro del Consejo OTAN-Rusia, el organismo que reúne a los aliados y Moscú, si bien aún no tiene fecha.

En el caso concreto de los Acuerdos de Minsk para poner fin al conflicto ucraniano, constató que se ha visto una "falta de implementación", pero admitió que es el único instrumento "para intentar encontrar una solución pacífica y negociada".

El encuentro estará marcado, además, por el debate sobre la aplicación del acuerdo nuclear iraní, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya amenazado con abandonar el tratado antes del 12 de mayo, y tras su reunión con el dirigente francés, Emmanuel Macron, en la que se abrió la vía a negociar un nuevo pacto.

Esta idea podría generar división en el seno de los aliados este viernes, pues La Unión Europea (UE) ha reiterado su posición conjunta de que el acuerdo actual "funciona".

"Es obvio que ningún acuerdo puede ser bueno sin ser totalmente respetado e implementado", dijo hoy Stoltenberg en la rueda de prensa, si bien añadió que no corresponde a la OTAN evaluar su aplicación, sino al Organismo Internacional de Energía Atómica.

El político noruego alertó de que se deben abordar aspectos no cubiertos en ese tratado, como el programa de misiles balísticos, además del apoyo de Teherán a "grupos extremistas" y sus acciones de desestabilización en su región.

Por su parte, la representante permanente de Estados Unidos en la OTAN, Kay Bailey Hutchison, consideró que "hacen falta cambios de actitud por parte de Irán" y pidió a los aliados europeos "ser más proactivos" a la hora de tratar de modificar el comportamiento desestabilizador de Teherán en Oriente Medio.

Durante el almuerzo, está previsto que los ministros adopten una declaración política en apoyo a la oferta de diálogo del presidente afgano, Ashraf Gani, a los talibanes, en la que urgirán a los insurgentes a sentarse a la mesa de negociación y a los países vecinos -Irán, Irak, Pakistán y la India- a ayudar en el proceso de pacificación, informaron fuentes de la Alianza.

Los talibanes dieron este miércoles la espalda a la propuesta de diálogo planteada a finales de febrero por Kabul, al considerarla un "esfuerzo por engañar" y una "conspiración", y anunciaron una nueva ofensiva militar de primavera en la que, como aseguran cada año, derrotarán al enemigo.

Stoltenberg lanzó a los talibanes el mensaje de que "nunca ganarán en el campo de batalla" y les instó a sentarse a la mesa de negociación.

Igualmente, los ministros tratarán los detalles de una nueva misión de asesoramiento y formación para entrenar a los instructores del ejército y las fuerzas de seguridad iraquíes, así como para colaborar en la construcción de escuelas militares y policiales.

Se espera que varios centenares de formadores de la OTAN acudan a territorio iraquí una vez que los jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza decidan poner en marcha la iniciativa durante la cumbre del 11 y el 12 de julio próximo.