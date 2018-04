Miquel Iceta (PSC): Repetir elecciones en Cataluña me daría la campaña hecha

El primer secretario del PSC-PSOE, Miquel Iceta, ha advertido de que la celebración de unas nuevas elecciones en Cataluña no beneficiarían "a nadie" y evidenciarían "un fracaso tal que me darían la campaña hecha" como cabeza de lista de los socialistas, un puesto que estaría dispuesto a repetir.

Así lo ha señalado Iceta durante su participación hoy en Pamplona en el Foro Ser Navarra, donde preguntado al respecto, ha señalado que la repetición de elecciones "es casi lo peor que puede pasar", porque supone que quien tiene la "responsabilidad" de traducir el voto de los ciudadanos ha fracasado.

Dicho esto, ha recordado que las elecciones las ganó Ciudadanos, "y les felicito, pero no sé muy bien qué han hecho con su victoria", y también ha reconocido que los independentistas suman mayoría, pero "nos dicen que son incapaces de formar gobierno", ha lamentado.

Sobre la salida a la actual situación de Cataluña, Iceta ha asegurado que "la única solución es volver a la política, y para eso se necesita formar un gobierno" que acabe con la vigencia de la aplicación del articulo 155 de la Constitución -que ha respaldado en su momento-, y se abra un escenario de negociación con el Estado "que permita afrontar un problema político desde la política".

En esa línea ha defendido la "vía del diálogo, de la negociación y del pacto" entre una sociedad catalana "dividida en dos mitades enfrentadas" y por tanto "condenada al fracaso", por lo que "antes será necesario el respeto y el reconocimiento entre distintos".

También ha sido preguntado sobre la prisión preventiva en la que se encuentran actualmente algunos de los dirigentes independentistas catalanes, una medida "desproporcionada" a su juicio, pero que acata porque "las leyes están para cumplirse, y estas se han decidido democráticamente".

En canto al caso de los jóvenes de Alsasua acusados de terrorismo y su posible paralelismo con la actuación violenta de los Comités de Defensa de la República en Cataluña, ha advertido de que "el terrorismo siempre es violencia, pero la violencia no siempre es terrorismo".

También ha aludido a otros asuntos de actualidad, como a la "ofensa" contra la universidad pública que a su juicio ha supuesto el caso del máster de Cristina Cifuentes, cuya permanencia en el cargo es "un error de ella y de su partido".

Por otro lado, y pese a "no ser autoridad porque no me gusta el fútbol", Iceta ha apelado a hacer "un esfuerzo de respeto y empatía" a los espectadores del partido de fútbol que mañana disputarán los equipos de Sevilla y Barca en la final de la Copa del Rey, donde "seguro que se pitará" cuando suene el himno de España.

"Creo que los símbolos merecen respeto porque son símbolos de alguien, puede que no los tuyos", pero respetarlos "es lo que nos hace personas y capaces de convivir", ha zanjado el político catalán.