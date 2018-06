Mogherini evita visitar Jerusalén tras la negativa a recibirla de Netanyahu

La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, ha cancelado un viaje a Jerusalén, donde había sido invitada por una entidad privada, después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmase que no podría recibirla, informaron hoy medios locales.

Mogherini viaja este fin de semana a Jordania y tenía previsto hacer una parada el lunes en Jerusalén para participar en una conferencia del Comité Judío Americano, pero modificó los planes por "razones de agenda", aunque esto se hizo tras la negativa de Netanyahu a recibirla, señala el diario Haaretz.

La oficina del jefe del gobierno confirmó que no podía reunirse con ella durante su visita, y fuentes diplomáticas señalaron a los periodistas que las posiciones de Mogherini son "muy hostiles" a Israel, informó este periódico y otros medios como Ynet y The Times of Israel.

Tras la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de trasladar la embajada de su país de Tel Aviv a Jerusalén, anunciada en diciembre del año pasado, Mogherini dejó claro que los países miembros de la Unión Europea no van a seguir sus pasos y que considera la medida perjudicial para un futuro acuerdo de paz.

Otro desacuerdo entre Israel y los países europeos está en la continuidad del pacto nuclear con Irán, del que se ha salido EE.UU. pero mantienen tres países europeos (Alemania, Francia y Reino Unido) y cuenta con el apoyo de la Unión, pero que Israel reclama que se cancele.

Además, la Unión Europea condena de forma habitual la expansión de los asentamientos judíos en territorio palestino ocupado, y reclama a Israel el fin de la ocupación y el regreso a las negociaciones de paz.