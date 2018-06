Mogherini descarta visitar Jerusalén mientras visita a Jordania por "agenda"

La alta representante para la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Federica Mogherini, ha descartado visitar Jerusalén durante su viaje de este fin de semana a Jordania por "razones de agenda", declaró a Efe un portavoz de la Comisión Eropea (CE).

"Exploramos la posibilidad de expandir la visita a Jerusalén, donde estaba invitada para hablar (en una conferencia) del Comité Judío Americano (el lunes). Por razones de agenda, no ha resultado posible", comentó la portavoz comunitaria de Política Exterior, Maja Kocijancic.

Según medios de comunicación israelíes como el diario "Haaretz", la jefa de la diplomacia europea ha cancelado un viaje a Jerusalén después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmase que no podría recibirla.

Ese periódico y otros medios, como "Ynet" y "The Times of Israel", señalan que la oficina del jefe del gobierno israelí ha confirmado que Netanyahu no podía reunirse con ella durante su visita, y fuentes diplomáticas señalaron a los periodistas que las posiciones de Mogherini son "muy hostiles" a Israel.

El Servicio de Acción Exterior de la UE no comentó esas informaciones y se limitó a señalar que consideran que "es importante hablar (sobre Oriente Medio) porque hay muchos asuntos importantes que tratar sobre la región, incluyendo Irán".

Mogherini "está deseando regresar a la región en el futuro cercano", concluyó la portavoz.