Momentos más destacados en la vida del rey Juan Carlos

El rey Juan Carlos ha trasladado a su hijo, Felipe VI, su decisión de dejar de protagonizar actividades institucionales y retirarse de la vida pública a partir del 2 de junio, al cumplirse los cinco años de su abdicación.

Estos son los momentos más destacados en la vida de don Juan Carlos:

- 5 enero 1938.- Nace en Roma.

- 15 enero 1941.- El rey Alfonso XIII abdica en su hijo el infante Don Juan, tras la renuncia de los dos mayores, por lo que su nieto Juan Carlos, primogénito varón, se convierte en heredero de la Corona.

- 9 noviembre 1948.- Viaja por primera vez a España procedente de Portugal, donde vivía la Familia Real en el exilio, para comenzar su formación académica tras recibir el permiso del general Franco.

- 1955.- Inicia su formación militar como oficial en las academias del Ejército de Tierra en Zaragoza, de la Armada en Marín (Pontevedra) y del Aire en San Javier (Murcia).

- 1960 y 1961.- Cursa estudios universitarios monográficos de Derecho, Economía, Política y Filosofía. Se traslada a vivir al Palacio de la Zarzuela.

- 14 mayo 1962.- Contrae matrimonio en Atenas con la princesa Sofía, hija de los reyes de Grecia.

- 20 diciembre 1963.- Nace en Madrid su primogénita, la infanta Elena.

- 13 junio 1965.- Nace en Madrid su segunda hija, la infanta Cristina.

- 30 enero 1968.- Nace en Madrid el tercer hijo, el infante Felipe, que en 1977 recibe el título de Príncipe de Asturias.

- 22 julio 1969.- El jefe del Estado Francisco Franco propone ante las Cortes a don Juan Carlos como su sucesor.

- 23 julio 1969.- Don Juan Carlos jura ante las Cortes y recibe el título de Príncipe de España.

- 22 noviembre 1975.- Es proclamado rey de España tras la muerte de Franco.

- 3 julio 1976.- El rey elige a Adolfo Suárez presidente del Gobierno en sustitución de Carlos Arias Navarro.

- 15 diciembre 1976.- Referéndum de la Ley de Reforma Política. Los reyes ejercen su derecho al voto.

- 14 mayo 1977.- Don Juan, Conde de Barcelona, renuncia oficialmente a sus derechos dinásticos en favor de su hijo.

- 15 junio 1977.- España vive sus primeras elecciones democráticas que gana la UCD. Los reyes no votan para mantener a la Corona al margen de los partidos políticos.

- 6 diciembre 1978.- Los españoles aprueban en referéndum la Constitución que establece la monarquía parlamentaria como sistema político. Los reyes acuden a votar la Constitución.

- 23 y 24 febrero 1981.- El rey interviene para frenar el intento de golpe de Estado a cargo de un grupo de militares y guardias civiles.

- 20 mayo 1982.- El monarca recibe en Aquisgrán el Premio Carlomagno por su contribución a la construcción europea.

- 10 mayo 1984.- Don Juan Carlos se convierte en el primer jefe de Estado español que visita la URSS.

- 18 julio 1991.- I Cumbre Iberoamericana en Guadalajara (México), iniciativa que nace por iniciativa de España y del rey.

- 30 octubre 1991.- Conferencia de Paz para Oriente Medio en Madrid. Don Juan Carlos ejerce un papel mediador en el conflicto.

- 1992- Los reyes en la Expo de Sevilla y en los Juegos Olímpicos de Barcelona.

- 1 abril 1993.- Muere Don Juan, padre del rey

- 18 marzo 1995.- La infanta Elena se casa en Sevilla con Jaime de Marichalar.

- 4 octubre 1997.- La infanta Cristina y el deportista Iñaki Urdangarín contraen matrimonio en Barcelona.

- 17 julio 1998.- Nace en Madrid Felipe Juan Froilán, primer nieto de los reyes y primogénito de los duques de Lugo.

- 29 septiembre 1999.- Nace en Barcelona el primer hijo de los duques de Palma, Juan Valentín.

- 2 enero 2000.- Muere en Lanzarote la madre del rey, María de las Mercedes de Borbón, Condesa de Barcelona.

- 22 mayo 2004.- El príncipe de Asturias contrae matrimonio en Madrid con la periodista Letizia Ortiz.

- 31 octubre 2005.- Nace en Madrid la primogénita de los príncipes de Asturias, la Infanta Leonor.

- 29 abril 2007.- Nace la infanta Sofía, segunda hija de los príncipes y octava nieta de los reyes.

- 10 de noviembre de 2007.- El rey espeta al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, "¿por qué no te callas?", en la XVII Cumbre Iberoamericana de Chile.

- 13 noviembre 2007.- Anuncio de la separación temporal de los duques de Lugo.

- 8 mayo 2010.- Extirpan a don Juan Carlos un nódulo en el pulmón de carácter benigno.

- 12 diciembre 2011.- La Casa del Rey aparta al duque de Palma, Iñaki Urdangarín, de las actividades oficiales por "su conducta no ejemplar" tras ser imputado por presuntas irregularidades en el Instituto Nóos.

- 18 abril 2012.- Don Juan Carlos pide perdón públicamente al afirmar "lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir", después de conocerse que había acudido a un safari en Bostsuana, en medio de la crisis, y donde sufrió una fractura de cadera de la que tuvo que ser operado en Madrid.

- 23 noviembre 2012.- Es intervenido quirúrgicamente para implantarle una prótesis en la cadera izquierda

- 8 febrero 2014.- La infanta Cristina declara como imputada por supuestos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales.

- 2 junio 2014.- El rey abdica en su hijo.

- 18 junio 2014- En su último acto como jefe del Estado sanciona la ley de la abdicación ante su hijo, quien al día siguiente es proclamado rey de España por las Cortes Generales

- 7 agosto 2014.- Don Juan Carlos inaugura su nueva actividad institucional con una visita oficial a Bogotá para representar a España en la toma de posesión del presidente colombiano Juan Manuel Santos

- 5 enero 2018- Celebra su 80 cumpleaños con un almuerzo en familia al que no asistieron la infanta Cristina ni sus cuatro hijos.

- 5 marzo 2018- En un acto con motivo de su 80 cumpleaños asegura sentir "la inmensa satisfacción del deber cumplido"

- 7 abril 2018- Es operado de la rodilla derecha en la decimoquinta intervención quirúrgica a la que se somete en su vida.

- Julio de 2018- Se publican diversas informaciones en las que se asegura que la amiga del rey Corinna zu Sayn-Wittgenstein habría desvelado que don Juan Carlos tenía cuentas en Suiza y que en ocasiones la utilizaba como testaferro

- 6 de diciembre de 2018- Las Cortes le rinden homenaje con una ovación de casi dos minutos en el acto conmemorativo de los 40 años de la Constitución

- 27 mayo 2019- En una carta a Felipe VI anuncia su retirada de la vida pública.