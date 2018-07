Monago asegura que a Casado le "caracteriza" la "moderación" por lo que no se va a "derechizar"

"Eso lo dicen mucho los medios de izquierda, lo dice muy especialmente el PSOE, lo dicen mucho los de Podemos, que digan lo que quieran, yo no creo que el PP se vaya a derechizar ni mucho menos", ha afirmado Monago en rueda de prensa ese lunes en Mérida.

Además, ha ironizado con que "lo que es curioso es que lo bueno en este país y lo yeyé es izquierdizarse, es ser presidente del Gobierno con los votos de Bildu, de los nacionalistas, de los radicales de izquierda y eso pase desapercibido", mientras que cuando uno "subraya sus principios y sus valores se dice que eso es derechizarse", ha espetado.

Así, y a preguntas sobre si la victoria de Casado supone un giro a la derecha teniendo en cuenta que Monago ha defendido la centralidad, el líder del PP extremeño ha aseverado que tiene una "magnífica relación" con el nuevo presidente del PP y ha sostenido que "no se va a derechizar".

A este respecto, Monago ha insistido en que Casado "es una persona que si creo que algo le caracteriza es la moderación", toda vez que ha añadido que "lo que pasa que en ocasiones decir lo que uno piensa en este país está sujeto a que te pongan la etiqueta".

"Es decir, parece que el trabajar por la unidad de España, el no ceder al chantaje de los nacionalistas ¿Eso es derechizarse? No, más centrado que eso que lo piensa la inmensa mayoría de los españoles no hay nada", ha apuntado al tiempo que ha proseguido que "el creer en la economía de mercado, en el valor del esfuerzo ¿Eso es derechizarse? No, eso es sentido común. Un señor de izquierda le dice a su hijo que se esfuerce todos los días para salir adelante; el señor Vara se lo habrá dicho a sus hijos: esfuérzate, estudia, trabaja, eso es lo más normal del mundo", ha apostillado.

En este sentido, Monago ha lamentado que "la izquierda ha sido capaz, a base de repetir, de minusvalorar el término derecha". "Lo bueno es de izquierda y cuanto más izquierda mejor, no, será igual de malo el irse a los extremos", ha incidido.

"No hay ningún peligro de radicalismo porque los radicalismos en nuestro partido, fíjese, se van porque no encuentran acomodo", ha remarcado Monago en referencia al alcalde de Guadiana, Antonio Pozo y el diputado Juan Antonio Morales que recientemente han anunciado su marcha del PP.

"RESPALDO CLARO" DE CASADO A EXTREMADURA

Asimismo, Monago ha felicitado "públicamente" a Casado y le ha deseado "toda suerte de venturas". Además, ha recordado que en las primarias éste "fue la lista más votada" y "sumada" a la segunda más votada que fue María Dolores de Cospedal ha hecho que "hubiera una mayoría" de compromisarios extremeños que "optaran" hacia el primero en el "resultado final".

"Yo eso lo manifesté, que eso es lo que había dicho nuestra organización y que íbamos a ser muy respetuosos con lo que se había manifestado en la primera vuelta", ha matizado.

El líder del PP extremeño también ha reseñado que el proceso de primarias del PP ha sido "emocionante" y "una novedad positiva" en este partido y ha destacado que "en líneas generales, salvo alguna anécdota" ha sido un proceso "muy limpio" porque Soraya Sáenz de Santamaría y Casado se "han enfrentado" como "una dama y un caballero" por el liderazgo del partido y eso es algo "muy positivo de cara a la imagen que quiere proyectar" el PP.

Además, ha subrayado el "respaldo claro" de Pablo Casado hacia Extremadura ya que de los 35 miembros que se nombran en el Congreso para el Comité Ejecutivo Nacional hay dos del PP extremeño, Juan Parejo y Fernando Manzano, además del propio Monago, toda vez que la portavoz del PP regional, Gema Cortés, y el alcalde de Trujillo, Alberto Casero, formarán parte de la Junta Directiva Nacional.

"Para Pablo Casado Extremadura ha sido muy importante", ha aseverado Monago, quien ha destacado el "peso específico" que tiene la región para el "conjunto" del PP a nivel nacional.

Monago también ha defendido que Casado ha planteado unos "puntos muy claros" y "muy básicos" que son "principios y valores" y que deben ser "norte y guía" del PP, como la lealtad al Rey y a la Constitución Española y el "decálogo" plantado por el nuevo presidente del PP, que va a ser la "brújula" y la "orientación" de lo que van a ser las políticas de los 'populares'.

Del mismo modo, Monago ha felicitado a Soraya Sáenz de Santamaría, y a las personas que "le han apoyado también" desde el PP extremeño como a la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado. "Todos son necesarios, a mi todos lo brazos de ayuda son importantes para la organización, hayan votado a quien hayan querido votar, aquí no sobra absolutamente nadie", ha manifestado.

Asimismo, el presidente del PP de Extremadura ha afirmado que tras el Congreso celebrado este pasado fin de semana, el partido sale "mucho más fuerte" y "mucho más unido" que tiene que "recuperar el espacio perdido en los últimos tiempos" y en "esa vocación" van a trabajar "sobre todo en el siguiente envite" que son las elecciones autonómicas y municipales del próximo año.

"Ya dejamos de hablar de nosotros para hablar del conjunto de los extremeños, de ese millón de extremeños que viven en nuestra tierra que necesitan resolver problemas y algunos de ellos muy graves", ha subrayado Monago, quien ha añadido que dichos ciudadanos "están preocupados con la subida de impuestos que se está anunciando, con los recortes en la educación concertada, con el paro que es el principal problema que tiene nuestra Comunidad Autónoma".

"REGLAS DEL JUEGO"

Por otra parte, interpelado por si la otra candidata a presidir el PP, Soraya Sáenz de Santamaría, debería ser la presidenta puesto que ganó la primera vuelta en las primarias, Monago lo ha negado porque "este es un sistema a doble vuelta" que se sustancia "al final" y "son las reglas del juego" que se dieron para el Congreso aunque puedan "gustar más o menos".

Así, el presidente del PP extremeño ha recalcado que "éstas son las reglas libremente aceptadas por las partes" y el presidente es quien "tenga más votos en la segunda vuelta". "No creo que nadie se ponga en la Vuelta a España o el Tour de Francia, dé la primera pedrá, quede primero y dice ya venga 'aceituna comida, hueso escupido', ya se acabó, me voy a los Campos Elíseos, he ganado el Tour; no hombre no todavía queda mucho de darle a los pedales", ha ejemplificado.

REUNIÓN SÁNCHEZ - DÍAZ

En otro orden de cosas, Monago también se ha referido a la reunión que mantienen este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con su homóloga andaluza, Susana Díaz, y ha dicho que en la misma se va a "hablar de más infraestructuras, de dinero, de planes de empleo, del problema del paro en Andalucía".

"Hombre que hoy se esté hablando del problema del paro en Andalucía cuando la Comunidad con más paro de toda España es Extremadura, me parece que hace necesario y urgente que el presidente de la Junta (Guillermo Fernández Vara) busque compromisos con el Gobierno de España, es muy necesario para Extremadura", ha apuntillado Monago.

Además, el líder 'popular' ha recordado que Sánchez "ya se ha reunido" con el presidente vasco, Íñigo Urkullu, con el catalán Quim Torra, con Susana Díaz y con el gallego Alberto Núñez Feijóo. "A ver si los megáfonos los cogía (Vara) cuando estaba el PP y ahora no tiene ningún problema en guardar la cola para estar en Moncloa, aunque seamos los líderes del paro en España y Europa", ha espetado.

Finalmente, Monago ha indicado que "no deja de ser un sarcasmo" que Díaz "esté pidiendo más infraestructuras, más trenes para Andalucía" cuando en la región "tenemos el tren en las condiciones que tenemos", ha concluido.