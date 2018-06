Monago anuncia que el PP se personará en el procedimiento que investiga en Extremadura los cursos de formación

Monago ha realizado este anuncio durante su turno de réplica al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en el Debate del Estado de la Región que se sustancia en la Asamblea de Extremadura desde este pasado martes.

Así ha insistido en que el PP se personará para "tener alguna información", al tiempo que se ha preguntado si a los extremeños "no les parece raro" que se haya ido al juzgado a denunciar este asunto y "no haya salido ni siquiera una información en los medios de comunicación".

En su intervención, Monago ha dicho que la relación entre su gobierno y los sindicatos y la patronal "se torció" porque su Ejecutivo "denunció los cursos de formación" y lo que, a su juicio, eran "irregularidades".

En esta línea, ha remarcado que su Ejecutivo hizo en ese momento lo que debe hacer "un gobierno serio", que es poner en conocimiento de la Justicia cuestiones que "podrían tener carácter de irregularidad".

DICE QUE VARA "SE HA QUEDADO SOLO"

En su intervención, el 'popular' ha considerado que Vara "se ha quedado solo" al tener la oposición un "denominador común" en la apreciación de su discurso pronunciado este martes y en el que, a su juicio, "no hay proyecto de región".

Monago ha vuelto a criticar que Fernández Vara "ha fiado todo al 2030" y ha añadido que "no se cree nada" de lo que ha dicho el presidente de la Junta de Extremadura, al tiempo que ha considerado que defender ahora al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "le ha cargado de ternura" después de todo lo que ha dicho de él.

También ha dicho, en relación a una sentencia sobre Ambulancias Tenorio, que no va a pedir perdón porque no ha sido parte demandante, además de criticar que el PSOE aún no ha pedido perdón por Feval y por la Orquesta de Extremadura.

"Ahora, que hay gato encerrado en Tenorio no tengo ninguna duda, ni yo ni la mayoría de los extremeños. Esa defensa que han hecho ustedes de las ambulancias es porque hay gato encerrado y algún día sabremos el gato", ha aseverado.

Asimismo, ha acusado a Vara de venir a la Asamblea a "reírse de los extremeños", porque la Autovía Cáceres-Badajoz se viene anunciando, ha dicho, desde 2006, y en abril se presentó un Plan de Infraestructuras de más de 2.700 millones de euros y es "una mentira detrás de otra".

"LÍDER" EN DESEMPLEO

En esta segunda intervención de Monago, el presidente del PP de Extremadura ha vuelto a resaltar que la realidad de Extremadura es que la región es "líder" en desempleo y no converge con la media.

También ha remarcado el 'popular' que el PIB de Extremadura en 2017 cuando Vara llegó por primera vez a la Junta, era del 4,2 por ciento, mientras que en 2011, cuando llegó el PP, caía al -1,6 por ciento, cifra que se situó en 2015 en el 2,5 por ciento, cuando volvió a ganar el socialista.

Así, ha criticado que Vara en 2011 dejó una región decreciendo y la volvió a coger con una "senda positiva", algo que le venido muy bien, aunque este aspecto "tiene un principio y tiene un final".

"No ha podido ilusionar a los extremeños, porque los problemas se aplazan y se enmascaran al final con un tuneo nuevamente de promesas electorales, de promesas de futuro. Es todo una mentira", ha vuelto a insistir, al tiempo que ha criticado que en Extremadura "no hay talento" en el gobierno regional.

Finalmente, ha recordado Monago que los dos primeros años de la legislatura de Vara éste contó con el apoyo del PP a la hora de aprobar los presupuestos, que no cumplió, mientras que el tercer año "se abrazó" a Podemos, a lo que ha unido sus críticas a que la "batería de leyes" anunciada este pasado martes por Vara tardará años en ponerse en marcha.