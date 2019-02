Monago cree que Vara está "callado" sobre el 'relator' sobre Cataluña porque "tiene un pacto de sometimiento" a Sánchez

Ha criticado, asimismo, que Vara, "que se decía él el primer español" haya estado "callado" sobre la que ha considerado "la última ocurrencia" del Gobierno de Sánchez que "pretendía en definitiva hacer bilateral la relación de Cataluña con España saltándose la Constitución y menospreciando el conjunto de los españoles".

En este sentido, ha subrayado que a su juicio "mientras otros barones han alzado la voz, incluso dentro de Extremadura" ante la figura del 'relator' en Cataluña, el socialista Fernández Vara "está callado porque tiene un pacto de sometimiento a Sánchez, el okupa de La Moncloa".

Sobre este mismo respecto, Monago ha indicado que a Vara "no le salió bien lo de Susana (Díaz), ahora ha puesto los huevos en la cesta de Sánchez y ya era muy descarado cambiar el diapasón a mitad de la comparsa".

De este modo se ha pronunciado el presidente del PP extremeño durante el acto de presentación de Francisca Rosa como candidata 'popular' a la alcaldía de Jerez de los Caballeros (Badajoz) en las próximas elecciones municipales.

CAMBIO DE TIMÓN

En dicho acto, Monago también ha defendido que Extremadura "necesita un cambio de timón" porque "no puede estar en manos de una persona (en alusión a Vara) que dice una cosa un día y otro la contraria, que dice que si se pacta con los nacionalistas se va y está atrincherado", ha dicho.

Como "razones" para aplicar "un cambio" en Extremadura, ha argumentado que el año pasado se fueron de la comunidad 4.200 jóvenes, y que es la región con "más paro de España" desde que empezó la legislatura y "hasta día de hoy", así como que la misma tiene una deuda que "van a pagar los nietos", y "no embridado el déficit".

En la misma línea, Monago ha considerado que la comunidad tampoco puede permitir "un gobierno (de Vara) que miente miente con castillos en el aire como ese Elysium que se quiere crear en Castilblanco", en alusión a un proyecto sobre el que "no tiene un céntimo de euro de inversión garantizada la empresa" y sobre el que "todavía no ha presentado el aval en la Junta de Extremadura como requiere la ley".

Con ello, ha incidido en que a su juicio hay que "cambiar" el gobierno de la comunidad porque, si no, "probablemente, si vuelven a estar los socialistas entonces sí será mejor que nos vayamos", toda vez que el actual Ejecutivo autonómico del PSOE "no tiene ninguna ilusión" y "no ha hecho ninguna transformación de un sector productivo de la región", y además dicho ejecutivo "lo único que puede ofrecer ahora ya de cara a la recta final es publicidad y propaganda".

En este punto, Monago ha reiterado su compromiso de articular una Consejería de Agricultura si gana las próximas elecciones en Extremadura. "No del trenecito y a ratos libres de agricultura... Porque hay que levantar estos pueblos, hay que garantizar también que la gente tenga oportunidades, porque hay que intentar frenar la sangría de la gente que se va", ha dicho al respecto.

También ha garantizado que en el "orden de prioridades" de su ejecutivo si logra gobernar tras los próximos comicios autonómicos la Sanidad "no se puede caer más de lo que se ha caído ya" con el PSOE, con quien "todo es una excusa" en esta materia. Y en la misma línea, ha dicho que hay que seguir apostando por una educación "de nivel" en la Formación Profesional, así como por las residencias de mayores y por los centros de discapacitados.

De igual modo, Monago ha invitado a los asistentes al acto de presentación de Francisca Rosa como candidata del PP a la Alcaldía de Jerez de los Caballeros a exigir a los partidos que se les aclare "muy bien hasta la última letra" de para qué quieren el voto de los ciudadanos, para evitar que alguna formación trate "al final" de "hacer una baraja de cartas según convenga de una manera o de otra", ha indicado.

FRANCISCA ROSA CANDIDATA A LA ALCALDÍA

Asimismo, y sobre la candidatura de Francisca Rosa, ha defendido que en la misma "hay proyecto, un modelo", y ha calificado a aquélla como una mujer "con muchísima altura política".

"Gracias a Francis por tu generosidad, por decir que sí a dar la cara por tu pueblo. Sí desde la experiencia que tienes... Ha sido un lujo participar con Francis porque es una brillante parlamentaria regional, y es una persona que va dejando amigos por el camino siempre", ha señalado sobre Francisca Rosa, quien según ha dicho "tiene su sello propio en la Asamblea de Extremadura".

"Es un lujo tener a compañeras como Francis representando en el Parlamento extremeño a tantos ciudadanos extremeños", ha dicho Monago, quien ha afirmado que Rosa "va a ser alcaldesa". "Te vamos a ayudar todos, aunque tú te sobras y te bastas... Tienes energía y tienes muy buenos compañeros en Jerez de los Caballeros que te van a ayudar", ha espetado.

A su vez, Francisca Rosa ha agradecido a su familia porque "también por ellos" vuelve, ha dicho, "a la primera línea política", y porque quiere que los jóvenes "vuelvan" a Extremadura y que "todo el talento" que hay en la región se quede en la comunidad, ha incidido.

Además, ha apuntado que tiene una "espinita clavada" después de que hace ocho años "los jerezanos votaron mayoritariamente" al PP y "un concejal independiente frustró" aquel "proyecto" que ahora quiere continuar, ha dicho. "Necesito terminar aquel proyecto que todos empezamos", ha apuntado.