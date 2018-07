Monago destaca que llegar al congreso con una candidatura acordada es lo mejor

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha defendido hoy que una candidatura acordada entre Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado sería "lo mejor" para llegar al congreso extraordinario de su partido el próximo fin de semana, y no ha querido apostar "de momento" por ninguno de los dos candidatos que, si no hay acuerdo, se medirán en la segunda vuelta de las primarias.

Preguntado sobre esta cuestión, Monago ha indicado que "si fuéramos a un proceso acordado de aquí al final del semana, mejor, porque a la gente le cuesta trabajo decidir entre compañeros, que, además, los ve muy próximos".

Aunque reconoce que "habrá alguien que esté en otras cábalas" y que aspire a algún puesto en la nueva ejecutiva, ha señalado que ni él ni la inmensa mayoría de los 3.000 compromisarios "no quiere nada" ni "tienen marcadas las diferencias" entre Pablo Casado y Soraya Sáenz de Santamaría, por lo que "si te lo dan resuelto, será siempre muchísimo mejor. Lo digo de verdad y así se lo he trasladado a los dos candidatos".

Además, ha advertido de que todo este proceso "tiene sus daños colaterales" y ha explicado que aunque él ganó el congreso del PP extremeño con más del 90 por ciento de los votos, como apoyó públicamente a María Dolores de Cospedal y esta no superó la primera vuelta, "parece que me ha pasado un tren por encima y parece que he perdido ya el congreso regional".

"Fijaros si no hay pelos en la gatera al final", ha dicho José Antonio Monago, quien ha precisado que "ojalá" pudieran hacer como en el Colegio Cardenalicio y que "no saliera nadie hasta que no haya un acuerdo", aunque ha reconocido que esto no lo permiten los estatutos del partido ni además ellos son cardenales.

Tras ironizar en que él se quedó en "monago", ha manifestado que el PP ha dado una "lección de democracia" con su proceso de primarias y ha insistido en que aunque "es apasionante siempre que se contrasten opiniones", entre compañeros las "diferencias nunca pueden ser muy sustanciales" y son los "matices" los que conforman al final la decisión de voto.