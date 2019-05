Monago insta a "no hacer experimentos" con el voto, para evitar "un Gobierno acompañado de veletas"

"Si no estáis de acuerdo con lo que hay, no hagáis experimentos sin saber hacia dónde va ir luego ese voto", ha señalado Monago, quien ha asegurado que en la actualidad "hay certezas con el PP, pero no hay certezas con el resto" de partidos.

"Que no se disfrace nadie", ya que según ha dicho, "un partido de centro, no va de un lado para otro", ha aclarado Monago, quien ha destacado que "aquellos que dicen que son de centro, cuidado, que no son de centro, son otra cosa, que ya lo estamos viendo".

En ese sentido, el dirigente del PP de Extremadura ha asegurado que no hace falta copiar porque el PP es "el original", ya que este partido "lleva muchos años de servicio a la sociedad, en Zafra y en Extremadura, ha sido gobierno en diputaciones provinciales y en la Junta".

De ahí que "hay un conocimiento, y cuando se hacen programas electorales", en el PP tiran "de mochila, de experiencia al servicio de la sociedad", mientras que "otros que se incorporan en función de un enfado, tienen que articular un mensaje porque no hay mensaje", y ante esa situación "no tienen ningún empacho en copiar y pegar lo que oyen", lo que se hace "sin el más mínimo sonrojo".

José Antonio Monago se ha pronunciado de esta forma en la tarde de este martes en la localidad pacense de Zafra, donde ha participado en un acto público junto al candidato del PP a la Alcaldía de Zafra, Juan Carlos Fernández.

PP, ALTERNATIVA SÓLIDA

En su intervención, el candidato del PP a la Junta de Extremadura ha relatado que le "encanta" la Plaza de las Veletas de Cáceres, pero no le "gusta es que Extremadura tenga un gobierno en compañía de Veletas", frente a lo que ha asegurado que el PP "es una alternativa sólida, que no va contra nadie, que no nace fruto del enfado sino de la pasión por nuestra tierra".

Y es que, según ha dicho Monago, ahora "no hay libro de reclamaciones de lo que pasó en las elecciones generales", ante lo que el PP asume el resultado "como buenos demócratas", y si "¿querías socialismo? pues dos tazas", lo que va a suponer 27.000 millones de euros de impuestos, que "vamos a pagar todos, siempre con el más socorrido de los impuestos, el de los hidrocarburos".

Sin embargo, en las elecciones del 26 de mayo hay una "nueva oportunidad", en la que los ciudadanos deberán elegir si quieren que baje el impuesto de sucesiones o la tasa de precios públicos, en cuyo caso deberán votar al PP, y si quieren que se mantenga o suban esos tributos, votar al PSOE.

En ese sentido, el dirigente del PP extremeño también ha alertado de que "la dispersión del voto no viene bien para poder gobernar en Extremadura", tal y como ocurrió con el "1+1+1, que supuso tres senadores para el PSOE".

Por su parte, el candidato del PP a la Alcaldía de Zafra, Juan Carlos Fernández, se ha mostrado convencido de que a partir del 26 de mayo va "a regir los destinos" de esta localidad, ya que con los miembros de su candidatura "no hay otra posibilidad que ganar las elecciones".