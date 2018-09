Monago cree "en principio" en la "presunción de inocencia" y dice no ser "partidario del linchamiento público" a Montón

Además, Monago ha aseverado que no cree que "todas las mañanas" haya que "en este país destronar a un rey para poner a otro rey", es decir, "cargarse a alguien políticamente", ha espetado.

"Yo creo en principio en la presunción de inocencia de cualquier persona, es decir, yo no soy partidario del linchamiento público, no me sumo a eso porque sé lo que es", ha resaltado Monago, toda vez que ha añadido que "uno tiene riesgo de linchar públicamente para que luego quede todo en nada, pero el linchamiento lo lleva esa persona hasta casi la muerte civil de esa persona".

A este respecto, durante un encuentro con los medios en Mérida y preguntado por si Montón debería dimitir, el líder del PP extremeño se ha referido a la serie House of Cards y ha recordado que su protagonista, Frank Underwood, "decía a un congresista: te voy a hundir tu prestigio en Wikipedia".

"Eso resume lo que pasa en buena medida en la política en España y en nuestro contexto, te injurio porque ya te quedo manchado tu prestigio, te voy a hundir tu prestigio en Wikipedia", ha incidido Monago al tiempo que ha asegurado que él no va a "hacerle una reseña a esta ministra para que quede en Wikipedia" porque cree "en la presunción de inocencia", ha concluido.