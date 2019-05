Monasterio insiste en que la mujer de Ábalos se rió hasta en tres ocasiones de un diputado de Vox por ser negro

En declaraciones a los medios de comunicación tras visitar explotaciones agracias y ganaderas en al zona suroeste de la región, Monastario ha asegurado que ayer en la sesión constitutiva del Congreso vivió cuando estaba en la tribuna una "escena vergonzosa" al escuchar esos comentarios de la esposa de Ábalos, que estaba con dos amigas.

"Estuve al lado de la mujer del socialista Ábalos y dos amigas que se reían de un diputado de Vox. '¿Y quién es ese negro que está sentado en los escaños del Congreso? Se acabará de bajar de una partera'. Eso lo escuché tres veces y me avergüenza, me avergüenza que estos que se atreven a etiquetar a otros y llamar xenófobos a Vox, que no lo somos, se rían de un diputado por su raza", ha espetado Monasterio.

Pese a esa escena, la candidata de Vox a la Comunidad de Madrid ha asegurado que lo "más importante" que pasó ayer en el Congreso es que "unos golpistas estaban tomando posesión de sus actas". En consecuencia, ha aseverado que Vox estará en el Congreso para que estas cosas no se repitan y presentará un recurso para impedir su presencia en la cámara baja.

La mujer del ministro José Luis Ábalos, Carolina Perles, exige una rectificación a la candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, tras haberla acusado de manera "falsa" de haber hecho unos comentarios racistas desde la tribuna del Congreso sobre el diputado de Vox Ignacio Garrida.