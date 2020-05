Monasterio cree que el acto de cierre de Ifema lanza "un mensaje equivocado" de "falso optimismo"

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha asegurado que el acto de clausura del hospital de Ifema para pacientes con coronavirus ha lanzado una "imagen equivocada" y un "falso optimismo" porque la crisis sanitaria va a durar meses y "muchos españoles" están "muriendo" en las residencias.

Además, ha recalcado que la "prioridad absoluta" actualmente es dedicar todos los recursos a la sanidad y en obtener test para detectar la enfermedad, ante lo cual ha dicho que si hace falta se tiene que hacer "un ERTE a los políticos, al gasto político".

Así lo ha indicado Monasterio en declaraciones a los medios de comunicación tras acudir este viernes al acto institucional de clausura del hospital provisional específico para pacientes de coronavirus en Ifema, donde todo el personal destinado ha realizado un trabajo digno de "orgullo".

No obstante, la portavoz parlamentaria de Vox ha afeado que quizás durante el acto los asistentes han estado "muy cercanos los unos a los otros". "Quizás hemos dado un mensaje equivocado, tenemos que guardar la distancia porque sigue habiendo contagios y quizás los políticos tenemos que ser ejemplares y todo lo que no sea esa imagen es un mensaje equivocado que puede dar lugar una falsa seguridad y un falso optimismo", ha enfatizado.

Monasterio ha destacado pese a ello el "trabajo ingente" que se ha realizado en Ifema donde todas las personas destinadas a esta instalación "ha dado la cara por todos, se han arriesgado y se han sacrificado por todos y han creado este ambiente maravilloso de Ifema".

Por ello, les ha trasladado su agradecimiento por esta labor, al igual que al personal del resto de hospitales de la red madrileña, pero la parlamentaria de Vox también ha lanzado un mensaje de que no hay que relajarse ante el coronavirus.

"No demos el mensaje equivocado a la población. Estamos al principio, tenemos que mantener la tensión y no podemos dar el mensaje equivocado, de que aquí se han apagado las luces. Ha mejorado la situación pero tenemos que ser muy prudentes, no serlo sería irresponsable y los políticos tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad y decir las cosas como son", ha apostillado.

En consecuencia, para la portavoz de Vox en la Asamblea la clausura del hospital de Ifema "no es un cierre de una etapa" sino una "pequeña alegría y un paréntesis" en una crisis que va a ser "dura y larga", dado que vienen "meses muy complicados".

"El virus no se ha acabado, los contagios no se han acabado y hay que seguir trabajando por la seguridad y la certidumbre de los españoles", ha desgranado.

Monasterio ha subrayado que ella quiere seguir hablando de la situación de las residencias, donde "siguen muriendo muchos españoles" y de los sanitarios que siguen sin tener todos los test necesarios. Por tanto, la prioridad a su juicio tiene que ser reforzar la Atención Primaria y hacer todos los test a los sanitarios y a aquellos que quieran salir a trabajar.

"Y todos los recursos tienen que estar focalizados a eso (...) Y si hace falta tenemos que hacer un ERTE a los políticos, al gasto político, y dedicar los recursos a sanidad", ha espetado Monasterio.