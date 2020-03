Monasterio reitera que las mujeres de Vox no necesitan que las protejan ni Irene Montero ni Pedro Sánchez

En la entrega de Reconocimientos por el Día de la Mujer que concede la Comunidad de Madrid, Monasterio ha hecho hincapié es que es "importante" defender que "la mujer española es una mujer fuerte que no necesita ser protegida por los políticos.

"Conseguimos las metas que nos marcamos y no nos hacen falta cuotas para entrar a trabajar en empresas ni ningún poder político que nos apadrine. Defendemos que en España haya igualdad para mujer y hombres e igualdad ante la ley", ha remarcado. Al tiempo, ha defendido que se deben modificar todas aquellas leyes que no se respeten.

Respecto a la renuncia de la activista africana en favor de los derechos humanos Asha Ismail de recoger el galardón concedido por el Gobierno regional, Monasterio ha defendido que le parece muy bien que no lo quiera recoge.

"Me parece muy bien que no quiera recibir el premio, y me parece muy bien que exprese su opinión en libertad. Defiendo el derecho a disentir, a discrepar y muchas veces a Vox no nos dejan", ha declarado.