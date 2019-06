Monasterio tilda de "vergüenza" la entrevista de TVE a Otegi y reclama la dimisión de Rosa María Mateo

En una entrevista en la Cadena Cope, recogida por Europa Press, la dirigente de Vox ha señalado que ayer se le había invitado a participar también en una entrevista en la televisión pública pero tras ver un tuit del ente en el que, en su opinión, se pretendía "equiparar a Otegi con Vox", decidió no acudir.

"Yo no voy a prestarme a ese juego, con el partido de Ortega Lara no van a blanquear al partido del terrrorismo, de Otegi y Bildu", ha señalado para explicar por qué decidió no acudir ayer a TVE.

Monasterio ha subrayado que, tras la intervención a Otegi, en las filas de su formación están "abochornados" porque ha sido "humillante" ver cómo Otegi "era una más" en la televisión pública.

Por tanto, ha insistido en que Vox "no va a estar blanqueando" a "los "enemigos de España" ni servir de "coartada" a los que se erigen como potenciales socios del presidente de Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

Monasterio ha asegurado que Otegi debe "pedir perdón a las víctimas" y ha enfatizado que "está inhabilitado para hacer política", por lo que darle la posibilidad de exponer sus "mentiras" y sus "falacias" es "humillar" a las víctimas y "traicionar" a España.