Monasterio dice que el acuerdo no ha sido posible por el "inmovilismo" de Cs

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha dicho que el acuerdo para investir como presidenta de la Comunidad a Isabel Díaz Ayuso, del PP, "hasta ahora no ha sido posible" por el "inmovilismo" del portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado.

La primera reunión entre PP, Ciudadanos y Vox para negociar el apoyo de la formación de ultraderecha a la posible investidura de Ayuso terminó este martes sin acuerdo, por lo que el pleno de investidura de la Asamblea de Madrid ha finalizado sin candidato, como estaba previsto.

En dicho pleno, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha comentado que "hasta ahora no ha sido posible este acuerdo por el inmovilismo de Aguado".

El PP y Ciudadanos han firmado un acuerdo de gobierno para la Comunidad de Madrid sin contar con Vox, pese a que los votos a favor de esta formación son fundamentales para que salga adelante una investidura.

"El gobierno no puede defender solamente intereses de dos formaciones políticas, para gobernar para unos pocos ya está la izquierda, siempre dispuesta a imponer su rodillo ideológico a quienes no pensamos como ellos", ha señalado Monasterio, que ha pedido a PP y Ciudadanos que no hagan "juego" al "apartheid determinado por la izquierda".

La portavoz de Vox ha insistido en que no desean formar parte del gobierno de la Comunidad de Madrid, pero considera que a los votantes de su partido no les pueden pedir desde PP y Ciudadanos "un cheque en blanco".

"Hemos mantenido la mano tendida y la seguimos manteniendo, queremos un gobierno alternativo a una izquierda cada vez más sectaria y queremos que llegue cuanto antes", ha declarado.

Monasterio ha pedido a PP y Ciudadanos "respetar" a los votantes de Vox si quieren sus votos.

"Usted, Ayuso necesita (los votos de Vox) para ser investida presidenta de la Comunidad de Madrid. Usted, Aguado, que tanto desea ser vicepresidente de esta Comunidad autónoma, tiene que entender que también los necesita", ha dicho.

Monasterio ha comentado que por la representación que tienen en la Asamblea, con 12 escaños, no pueden exigir a PP y Ciudadanos que apliquen su programa "en su totalidad".

"Pero tampoco pueden pedir a nuestros votantes que asienten religiosamente a todas sus propuestas. Parece que lo que quieren es dar una bofetada a nuestros votantes pidiendo imposibles", ha añadido.

El pleno de investidura ha finalizado sin ningún candidato, por lo que desde este miércoles empieza a contar el plazo de dos meses para convocar nuevas elecciones autonómicas si de aquí al 10 de septiembre no hay ningún aspirante que reúna los apoyos suficientes.

Para que salga adelante la investidura de un candidato es necesaria la mayoría absoluta en la primera votación (67 escaños) o una mayoría simple en la segunda, es decir, más votos a favor que en contra.

Gabilondo cuenta con los votos a favor de PSOE (37), Más Madrid (20) y Unidas Podemos (7), 64 en total, pero también con el rechazo de PP (30), Ciudadanos (26) y Vox (12), que suman 68.

Ayuso, por su parte, sólo tiene asegurados por el momento los 56 votos a favor del PP y Ciudadanos.