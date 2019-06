Monasterio advierte a Cs de que no va a tolerar la "injerencia extranjera" en la política de pactos

En rueda de prensa en la Asamblea de Madrid y tras exponer sus condiciones para negociar a Ciudadanos y PP, al ser preguntada por tener en cuenta a la formación 'naranja' cuando estos les "dan la espalda", ha indicado que no son responsables de que otros partidos dejen guiar su política de pactos con lo que dicte Macron.

"Inés Arrimadas (la portavoz Ejecutiva de Cs) decía que lo que decía Vox no iba a misa y yo le diría que en París quién vale una misa, pero en España no estamos acostumbrados a que un presidente extranjero nos dicte las políticas de pactos. Y Vox no lo va a tolerar y lo va a denunciar y animamos al PP a que denuncie también esta injerencia extrajera", ha sentenciado.