Monasterio asegura que Vox no parará hasta que se sepa lo que ha supuesto el terrorismo lejos del "falso relato de paz"

En declaraciones a los periodistas tras la entrega de Premios de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Monasterio ha asegurado que siempre estarán del lado de las víctimas especialmente un día en el que el exrecluso de ETA José Ramón López de Abetxuko dará una charla en la Universidad del País Vasco.

"No solo resulta indignante para todas las víctimas, sino para todos los españoles de bien. Nos indigna cómo a los asesinos que quieren el mal y a los enemigos de España se les da voz en las instituciones. Nosotros no vamos a parar hasta que todos los españoles y nuestros niños sepan loo que ha sido el terrorismo para España. Creemos que no se puede olvidar y no creemos en ese falso relato de paz", ha lanzado.

A su juicio, se está intentando poner en igualdad a los asesinos y a las victimas y a los enemigos de la libertad". Sobre las declaraciones de la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, que cree que "el momento político es más difícil" que con ETA porque antes PP y PSOE estaban "juntos", Monasterio ha defendido que estas palabras se "han malinterpretado" y que estará "del lado" de los que están "por la libertad".