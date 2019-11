Monasterio defiende a la diputada que dijo que coser un botón "empodera" y denuncia "el feminismo supremacista"

En rueda de presa posterior a la Junta de Portavoces, Monasterio ha matizado que la diputada se refería a que sería bueno que los hombres aprendieran a coser "que les empoderaría mucho", algo con lo que está de acuerdo y cree que muchas mujeres también estarían conformes con esa afirmación.

Sobre si cree que se exageran las cifras de violencia de género, a lo que también aludió esta parlamentaria en el pasado Pleno, Monasterio ha indicado que los datos de violencia de género están al acceso de todo el mundo pero que lo que no se está detallando es por qué se archivan tantas denuncias.

"Lo que denunciamos es el feminismo supremacista, el que monta escraches, el que da con una punta metálica en las espinillas o el que te coge de las muñecas por acudir a manifestaciones. No estamos orgullosos de ese feminismo", ha lanzado.

"CONCEPCIÓN HOMÓFOBA DE LAS FEMINISTAS"

La portavoz de Unidas Podemos, Isa Serra, cree que esta diputada "tiene una concepción bastante homófoba de lo que son las personas lesbianas" al referirse a este colectivo de "lesboterrorismo", algo que las "criminaliza". "Es la muestra de un retroceso, que tengamos que estar escuchando decir de esa persona esas barbaridades y burradas es un atraso", ha lamentado

Por su parte, el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, ha indicado que "más allá de las palabras que dijera es evidente que Vox lleva desde hace meses intentando centrar su discurso a esas salidas de tono para acaparar toda la atención pública posible". "Son graves esos aplausos cómplices del PP y de Cs que no están a la altura política suficiente para luchar contra el racismo, la xenofobia y la homofobia", ha lanzado.

Asimismo, el portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, ha señalado que no le gustan "nada" esas afirmaciones que no sabe si de verdad las siente o está provocándoles para ver qué reacción tienen, pero cree que hay que centrarse en otros asuntos que verdaderamente importan.

El portavoz de Ciudadanos, César Zafra, ha reconocido que no le gustan estas declaraciones de la parlamentaria de Vox y ha avisado de que no van a permitir que en la Comunidad se dé un paso atrás en defender los derechos de cualquier tipo.

"No sé si Vox ha venido a eso o a trabajar por los madrileños, la sociedad no debe avanzar hacia ese lado y tenemos la oportunidad de crear una sociedad mejor y dejarnos de esas historias que no van a nada", ha sostenido.

El portavoz del PP, Alfonso Serrano, ha ironizado con que él sabe hacer sus "dobladillos" en costura aunque ha reconocido también que no comparte las declaraciones de Alicia Rubio. No obstante, tampoco va a "permitir" que la "extremaizquierda" les dé lecciones de feminismo.