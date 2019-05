Monasterio, dispuesta a negociar con el PP y Cs para gobernar en Madrid

La candidata de Vox a la Presidencia regional, Rocío Monasterio, ha mostrado este viernes su disposición a negociar con el PP y Ciudadanos para gobernar en la Comunidad de Madrid, después del 26 de mayo, si las tres fuerzas suman en la Asamblea.

En un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha presentado a Rocío Monasterio, de quien ha dicho que representa "la gran reacción valiente y firme", "el puño de hierro en guante de seda frente al separatismo y frente a la dictadura de la corrección política".

En este mismo foro, el 25 de mayo de 2016 Monasterio manifestó su oposición al entonces presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, poniendo sobre la mesa unas esposas y un Código Penal al grito de "Sin ley no hay democracia", ha recordado.

Abascal ha resaltado que la candidata de Vox representa una apuesta por la libertad, frente a las leyes aprobadas por los partidos de la izquierda, libertad para emprender sin trabas administrativas e impuestos confiscatorios, libertad en la educación y libertad para hablar de la historia.

En su intervención, Monasterio ha pedido el voto a los madrileños el próximo domingo para "embridar a algunos que hacen política mirando a la izquierda" y se ha mostrado convencida de que su partido va a ser "determinante" en la región de Madrid.

"Queremos liderar la alternativa limpia, valiente, convencida de sus ideas, que cree en lo que defiende y en lo que dice, que no es veleta, que no cambia de opinión y, sobre todo, que no es dudosa de pactar con la izquierda, los totalitarios y el socialismo", ha afirmado.

Monasterio ha abogado por construir una alternativa para mantener un "bastión de la libertad" en la Comunidad de Madrid y edificar un proyecto para todo el país de defensa de la familia, de España y de la libertad de todos los españoles.

Ha expresado la disposición de Vox a sentarse en una mesa a negociar para conseguir que la izquierda y el socialismo no gobierne en la Comunidad Madrid y aportar propuestas que son "fundamentales" para la región, como hizo en Andalucía.

La candidata ha estimado que ni al PP ni a Ciudadanos le causarán "ningún problema" propuestas de Vox como bajar los impuestos sin aumentar la deuda, auditar las cuentas para acabar con el despilfarro y defender la libertad de educación.

"En Andalucía, hemos demostrado que estábamos dispuestos a sentarnos en una mesa con nuestro programa a negociar. Los que han puesto cordones sanitarios han sido otros. Eso lo han visto todo los españoles", ha señalado.

Si resultara elegida presidenta del Gobierno o formara parte de una coalición, ha precisado, sus primeras medidas serían promover una auditoría de 9.000 partidas que suman 4.245 millones de euros en cuatro años, eliminar duplicidades, reducir el tramo autonómico del IRPF, eliminar el IAE y el impuesto de actos jurídicos documentados, derogar las leyes ideológicas en la educación y aumentar las deducciones por hijo a cargo y por dependiente, para apoyar a la familia.