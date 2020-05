Monasterio acusa a la izquierda de "perseguir" a Ayuso con su apartahotel en vez de centrarse en la pandemia

"Me parece increíble que la izquierda tenga tan pocos argumentos para que se tenga que dedicar una semana a perseguir dónde ha estado la presidenta en qué apartamento ha estado o no... ¿La izquierda no tiene ninguna propuesta que hacer? Que nos tiene que dedicar sus panfletos y propaganda a perseguir el apartamento de Ayuso", ha criticado Monasterio en una entrevista con 'Estado de Alarma', recogida por Europa Press.

A su juicio, en lugar de esto tienen que estar centrados en la pandemia, cómo conseguir comprar PCRs y ponerlos en Atención Primara, en tomar medidas a tiempo. "Otra vez vamos a llegar tarde porque la izquierda no ayuda nada a vencer al virus ni a dar seguridad a los españoles", ha lanzado.