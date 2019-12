Monasterio exige negociar los presupuestos con Cs y afea no haberse reunido

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha exigido este sábado reunirse con el vicepresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio Aguado (Cs) para negociar los presupuestos y ha afeado no haberse sentado desde la investidura.

La presidenta de Vox en Madrid ha calificado de "insulto" no haberse "sabido nada" de Aguado, a quien en una entrevista con Esradio ha recordado que es vicepresidente "gracias a los votantes de Vox".

"Para sacar presupuestos adelante hay que tener una relación estrecha y estar dispuesto a ceder", ha subrayado Monasterio, quien cree que con el PP no van a tener problemas para sentarse a negociar.

La dirigente de Vox ha defendido que no pide "exquisiteces" a Ciudadanos sino "normalidad" que a su juicio "en política cada vez escasea más".

"Nunca nos sentamos. Nos conocimos un día y a partir de ahí el día de la investidura me explicó los 150 puntos y que no iba a negociar conmigo", ha explicado Monasterio, que ha defendido que Vox sacó adelante la investidura de la presidenta Isabel Díaz Ayuso "por respeto a todos los madrileños" y no por haber recibido un "trato normal".

Monasterio ha subrayado que "sin los votantes de Vox no va a poder sacar absolutamente nada" y ha asegurado que por su parte habrá "disposición", además, ha explicado que no se han sentado todavía a negociar los presupuestos y que sólo ha tenido un primer encuentro con el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, para entender el marco.

Monasterio exige unos nuevos presupuestos para Madrid que contengan una bajada de impuestos "ambiciosa" y la reducción de la "grasa del sistema" para que la rebaja fiscal no se pague con un aumento de la deuda, "un impuesto en diferido", sino reduciendo el gasto político.

Según Monasterio a "las instituciones que llevan 24 años con el mismo partido" les sobra mucha grasa en forma de gasto político, "chiringuitos ideológicos" o de 1.000 millones en subvenciones que según la parlamentaria en parte financian "mantras de la izquierda que compra la derecha" como el género o la lucha contra el cambio climático.

Vox presentó una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de rebajas fiscales para 2020 según Monasterio porque incluía "reducciones mínimas" y exige priorizar lo importante.